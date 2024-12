La ministre Martine Biron positionne le Québec comme un allié fiable et indispensable pour la Floride

QUÉBEC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a conclu avec succès sa première mission à Miami, qui s'est déroulée les 9 et 10 décembre. Cette visite en Floride a été l'occasion d'inaugurer la Délégation du Québec à Miami qui, sous le leadership de la déléguée Isabelle Dessureault, travaille sur le territoire depuis un peu plus d'un an, tant auprès des autorités politiques que des acteurs économiques.

La Délégation nous permet de consolider et d'approfondir les liens économiques et politiques avec les partenaires locaux et de faire rayonner l'expertise du Québec, en plus d'ouvrir la porte à des collaborations pour les entreprises québécoises en Floride.

La ministre Biron a participé au World Strategic Forum, où elle a prononcé une allocution devant la communauté d'affaires et signé une déclaration d'intention en matière de résilience climatique avec le comté de Miami-Dade. Elle a également rencontré des acteurs importants du territoire floridien, comme la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le président-directeur général de Space Florida, Rob Long, le président-directeur général du Greater Miami Convention and Visitors Bureau, David Whitaker, et le président par intérim de Select Florida, Matt Swanson.

Citation :

« Cette mission est la première d'une série prévue aux États-Unis afin de positionner le Québec comme un allié fiable et indispensable. C'est également l'occasion de réitérer notre volonté de travailler avec nos partenaires américains. Ce déplacement, soulignant l'ouverture de la Délégation du Québec à Miami, démontre l'importance accordée par le gouvernement du Québec à ses relations avec la Floride. Rappelons que nos exportations vers la Floride ont doublé depuis 10 ans et que l'aérospatiale est un secteur stratégique d'intérêt mutuel. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

En 2023, les échanges entre le Québec et la Floride ont dépassé le cap du 3 G$ pour la première fois. Au cours des cinq dernières années, ils ont connu une croissance de près de 20 %.

La Floride est le troisième État en nombre d'habitants et se classe quatrième parmi les plus grandes économies du pays (en matière de PIB), après la Californie, le Texas et l'État de New York .

et l'État de . Avec une croissance annuelle régulière des dépenses touristiques de l'ordre de 3 à 5 %, on peut prévoir que les Québécoises et les Québécois pourraient dépenser en Floride de 2,8 à 3 milliards de dollars américains en 2025.

