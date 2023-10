La ministre Martine Biron en mission officielle au Cameroun

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, entame une mission officielle au Cameroun du 1er au 5 novembre 2023. Cette mission se déroulera en deux volets, soit le développement des relations bilatérales du Québec au Cameroun et la participation du Québec à la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF).

Relations bilatérales :

La ministre aura l'occasion d'effectuer quelques rencontres bilatérales. Elle s'entretiendra notamment avec le ministre des Relations extérieures du Cameroun, M. Lejeune Mbella Mbella, et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, M. Achille Bassilekin III. Elle participera également à la signature du renouvellement de l'entente en matière de mobilité étudiante universitaire avec le Cameroun en compagnie du ministre d'État et ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Fame NDongo. Martine Biron échangera aussi avec la ministre de la Promotion de la femme et de la famille, Mme Marie-Thérèse Abena Ondoa ainsi qu'avec la haute-commissaire du Canada au Cameroun, Mme Lorraine Anderson.

La ministre participera au 3e Forum international sur l'entrepreneuriat (FIE 2023), organisé par la Délégation générale du Québec à Dakar, lors duquel elle remettra un prix pour récompenser l'émergence de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun dans le cadre du Concours entrepreneurial Québec-Cameroun 2023.

Francophonie :

Pour le second volet de sa mission, la ministre Martine Biron se rendra dans la capitale camerounaise, Yaoundé, afin de prendre part à la 44e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

La délégation québécoise à la CMF, avec Martine Biron à sa tête, aura l'occasion d'y faire valoir les priorités du Québec en Francophonie, dont la découvrabilité des contenus francophones en ligne, la Francophonie économique et la mobilisation en faveur d'Haïti. Le Québec rappellera aussi l'importance qu'il attache à un climat de travail sain à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), au suivi rigoureux des activités réalisées sur le terrain et au renfoncement de la communication avec les États et gouvernements membres de l'OIF.

À la fin de sa mission, la ministre s'arrêtera brièvement à Paris, le 7 novembre prochain. En plus d'une rencontre avec le maire du Havre, Edouard Philippe, elle remettra à la famille de l'astrophysicien québécois, Hubert Reeves, le drapeau du Québec mis en berne sur la tour centre de l'hôtel du Parlement, le 25 octobre dernier, jour des obsèques de celui-ci.

Citation :

« Cette première mission en Afrique centrale est importante pour développer davantage nos relations politiques et économiques auprès de nos partenaires. Ce sera également l'occasion pour le Québec d'exercer son leadership en Francophonie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Fait saillant :

Les prix du Concours entrepreneurial Québec-Cameroun sont financés à travers le pôle Développement économique et culturel des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). Le président-directeur général, M. Jean-Stéphane Bernard, accompagnera une délégation de 10 jeunes entrepreneuses et entrepreneurs québécois à l'événement.

