La ministre Martine Biron dévoile la première lauréate du prix Engagement jeunesse en solidarité internationale

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est heureuse d'annoncer la première lauréate du prix Engagement jeunesse en solidarité internationale, Arianne Provost-Savard. Ce prix vise à reconnaître l'engagement exceptionnel d'un ou d'une jeune de 18 à 35 ans qui contribue activement à la solidarité internationale et à la promotion d'un monde plus juste et égalitaire.

Détentrice d'un doctorat en génie chimique de Polytechnique Montréal, Arianne Provost-Savard se démarque par le caractère innovant de ses initiatives et les retombées concrètes de son engagement en faveur de la solidarité internationale au Québec et dans le monde. Forte de plusieurs expériences à l'international, elle allie son expertise technique et scolaire en gestion des matières résiduelles à son intérêt pour les questions de coopération internationale. Au cours des dernières années, elle a mené à bien des projets au Sénégal et au Togo, en plus d'un mandat de volontariat au Pérou dans le cadre du programme Québec sans frontières. Son implication soutenue au sein de l'organisme Ingénieurs sans frontières Québec, son dévouement pour la protection de l'environnement et sa mobilisation pour la réalisation d'activités porteuses sur le thème de la gestion des matières résiduelles à Montréal démontrent un engagement exceptionnel par rapport à des enjeux importants de la solidarité internationale.

Le prix Engagement jeunesse en solidarité internationale a été créé afin de mettre en lumière le rôle essentiel des jeunes dans les initiatives de solidarité internationale et dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. En valorisant leur contribution, il encourage l'émergence d'une nouvelle génération d'acteurs engagés pour un avenir solidaire.

Citation :

« Arianne Provost-Savard incarne les valeurs de solidarité et d'ouverture sur le monde que nous souhaitons encourager chez les jeunes. Son parcours est une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. En récompensant son engagement, nous désirons également rappeler que chaque action, même à petite échelle, contribue à bâtir un monde plus juste et équitable. Félicitations à notre toute première lauréate! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le prix Engagement jeunesse en solidarité internationale a été créé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec pour marquer les 30 ans du programme Québec sans frontières.

Le prix est accompagné d'une bourse de 1 250 $.

Pour l'édition 2025 du Prix Engagement jeunesse en solidarité internationale, le comité de sélection décerne également une mention honorable à deux candidates, mesdames Emmanuelle Lajoie et Marianne Tremblay , pour leur engagement remarquable en faveur de la solidarité internationale.

