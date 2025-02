La ministre Martine Biron au New Jersey et en Pennsylvanie pour faire valoir les intérêts politiques et commerciaux du Québec dans la région

QUÉBEC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, était en mission au New Jersey et en Pennsylvanie, du 24 au 28 février 2025. Cette mission s'inscrit dans une démarche stratégique du gouvernement du Québec en vue de consolider nos relations économiques et politiques d'intérêt aux États-Unis. Il s'agit du troisième déplacement de la ministre Biron en sol américain depuis la victoire électorale de Donald Trump le 5 novembre dernier aux États-Unis. Dans le cadre de ce déplacement, la ministre s'est entretenue avec des représentants politiques et économiques influents des États du New Jersey et de la Pennsylvanie.

Au New Jersey, elle a rencontré des représentants d'associations manufacturières ainsi que des membres de la législature, dont le sénateur et président du Comité sur l'environnement et l'énergie au Sénat de l'État, Bob Smith; le chef de la majorité démocrate à l'Assemblée, Louis D. Greenwald; le chef de la minorité républicaine à l'Assemblée, John DiMaio; ainsi que le leader de la minorité républicaine au Sénat, Anthony M. Bucco. Ces rencontres ont permis de réitérer, tant auprès des élus républicains que des élus démocrates, que la relation commerciale entre le Québec et le New Jersey est mutuellement bénéfique.

En Pennsylvanie, la ministre a participé à une table ronde économique à la Chambre de commerce de Philadelphie, en présence de leaders locaux et d'experts du développement économique. Cet événement a été l'occasion d'échanger sur les perspectives économiques de l'État, de positionner les préoccupations des entreprises québécoises et de renforcer les alliances du Québec avec divers partenaires clés aux États-Unis. La ministre a également échangé avec la mairesse de Philadelphie, Cherelle Parker, ainsi qu'avec la présidente-directrice générale de Philadelphia250, Kathryn Ott Lovell, et la présidente du conseil du comté Delaware, Monica Taylor. Enfin, la ministre a pris la parole lors du Diplochat Québec, organisé par le World Affairs Council of Philadelphia. Lors de cette conférence, il a été question des défis commerciaux actuels et des liens entre le Québec et les États-Unis et, plus particulièrement, la Pennsylvanie.

« Cette mission s'inscrit dans une série prévue aux États-Unis en vue de défendre nos intérêts et nous positionner comme un partenaire fiable et indispensable. Les exportations du Québec jouent un rôle clé pour les économies du New Jersey et de la Pennsylvanie. Ces deux États arrivent respectivement au 6e et 7e rang parmi les États américains comme destination de nos exportations. Il est donc primordial d'y faire valoir nos intérêts communs. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

En 2023, nos échanges ont atteint plus de 11,4 G$, dont 8,8 G$ en exportations, soit plus de 10 % du total des exportations du Québec vers les États-Unis.

Le New Jersey et la Pennsylvanie sont des partenaires commerciaux clés pour le Québec. En somme, la Pennsylvanie est le 7 e partenaire commercial du Québec aux États-Unis, alors que le New Jersey occupe le 8 e rang. Le Québec est également un partenaire commercial majeur de ces États, étant à la fois le 7 e client et le 7 e fournisseur international du New Jersey .

partenaire commercial du Québec aux États-Unis, alors que le occupe le 8 rang. Le Québec est également un partenaire commercial majeur de ces États, étant à la fois le 7 client et le 7 fournisseur international du . En 2023, le Québec était le 1er fournisseur international de la Pennsylvanie en bois d'œuvre et était la source d'environ 90 % des importations d'aluminium de l'État. Le Québec était également le 1er fournisseur international du New Jersey de simulateurs de vol pour cette même année.

