La ministre Martine Biron annonce un soutien de 4,47 M$ en faveur de l'égalité femme-homme

QUÉBEC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce une aide financière de 4,47 M$ sur quatre ans pour soutenir la mission du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec et des 17 Tables régionales.

Cet investissement récurrent permettra aux 18 organismes d'intensifier leur travail de concertation nationale et régionale pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes. En accordant une plus grande prévisibilité à ces organismes dans leur financement, le gouvernement reconnait l'expertise de ceux-ci en matière de condition féminine.

Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec est un regroupement ayant comme mission la défense collective des intérêts et des droits de toutes les femmes en portant la parole des 17 régions par l'entremise de ses membres.

Quant aux 17 Tables régionales, elles ont pour mandat d'améliorer les conditions de vie des femmes dans leur région respective par la concertation avec différents groupes de femmes. Elles représentent au total plus de 75 membres individuelles et 445 groupes répartis à travers le Québec.

Citation :

« Nous devons continuer de travailler ensemble pour une plus grande égalité de fait pour toutes les femmes. Les sommes annoncées aujourd'hui permettront au Réseau des Tables régionales ainsi qu'aux 17 Tables régionales de défendre et de promouvoir les droits des femmes partout au Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec réunit les 17 Tables régionales du Québec. Il favorise la concertation entre ses membres et collabore avec des groupes et des regroupements nationaux du mouvement des femmes au Québec.

Ce soutien contribue à l'atteinte de l'objectif de régionalisation des actions en matière d'égalité inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027.

