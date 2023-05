La ministre Martine Biron annonce un investissement de 4 M$ pour combattre la violence sexuelle

CARLETON-SUR-MER, QC, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annoncent un investissement récurrent de 4 M$ pour lutter contre la violence sexuelle, dans la foulée du Mois de la sensibilisation aux agressions sexuelles, en mai. L'annonce a été faite en compagnie de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, lors d'une visite au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Bôme Gaspésie, dans la municipalité de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, le 21 mai dernier.

Cette somme s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Cette stratégie prévoit en effet consolider le financement des organismes pour les victimes d'agression sexuelle afin de mieux répondre à l'ampleur des besoins. Les fonds seront répartis entre divers organismes qui viennent en aide aux victimes d'agression sexuelle, notamment les CALACS.

Ces organismes offrent aux victimes des services directs d'aide psychosociale et des services d'accompagnement dans leurs démarches, dont des demandes d'indemnisation, de l'aide médicale et judiciaire. Les victimes ont accès à ces ressources selon leurs besoins, qu'elles entreprennent ou non une démarche judiciaire.

Cette mesure vise à répondre à la hausse des demandes d'aide qui perdure à la suite de la vague de dénonciations engendrée par le mouvement #Moiaussi. Elle rejoint également les recommandations du Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale contenues dans le rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020.

Citations :

« Lutter contre les violences sexuelles est une priorité de notre gouvernement. Nous continuons de déployer des efforts considérables pour les combattre. Je tiens à saluer le travail essentiel des organismes communautaires qui offrent aux victimes un soutien et un accompagnement dans leur guérison. La lutte contre la violence faite aux femmes, quelle que soit la forme, nous concerne toutes et tous et c'est ensemble que nous pourrons y mettre fin. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis heureux de l'engagement renouvelé de notre gouvernement à soutenir les organismes qui œuvrent en matière de lutte contre les agressions sexuelles. C'est une démarche importante pour nous assurer de continuer à être présent, partout où se déroule cette violence inacceptable dans notre société. Les services proposés sont importants pour celles et ceux qui en ont le plus besoin et nous nous devons de travailler à les maintenir. J'invite toutes les personnes victimes de violences sexuelles à ne pas hésiter à demander de l'aide. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Je remercie la ministre Martine Biron pour son passage dans notre belle région et d'avoir choisi de procéder à cette annonce nationale, ici, dans Bonaventure. Sa visite au CALACS La Bôme Gaspésie met en lumière le soutien de notre gouvernement quant au formidable travail effectué par les organismes d'ici afin de lutter contre la violence sexuelle et de venir en aide aux victimes. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

Faits saillants :

Répartition des sommes par région :



Région Somme investie 01 CISSS Bas-Saint-Laurent 166 667 $ 02 CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean 166 667 $ 03 CIUSSS Capitale-Nationale 166 667 $ 04 CIUSSS Mauricie-et-Centre-du-Québec 416 667 $ 05 CIUSSS Estrie 250 000 $ 06 CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 583 333 $ 07 CISSS Outaouais 250 000 $ 08 CISSS Abitibi-Témiscamingue 416 667 $ 09 CISSS Côte-Nord 166 667 $ 10 CISSS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 166 667 $ 11 CISSS Chaudière-Appalaches 166 667 $ 12 CISSS Laval 83 333 $ 13 CISSS Lanaudière 250 000 $ 14 CISSS Laurentides 250 000 $ 15 CISSS Montérégie-Centre 416 667 $ 16 MSSS - National 83 333 $

Total 4 000 002 $

Selon les données policières, 88,3 % des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes et des filles. Des hommes et des garçons en sont également victimes.

Sous la coordination du Secrétariat à la condition féminine, le gouvernement a lancé, le 20 juin 2022, la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. Pour obtenir de l'aide ou de l'information, contactez Info-aide Violence sexuelle au 1 888 933-9007.

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements: Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Cell. : 418 802-6833; Information : Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Québec.ca, Québec.ca/international, [email protected]