La ministre Marguerite Blais cesse temporairement ses activités pour des raisons de santé

QUÉBEC, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - Tenant compte de la recommandation de son médecin, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, cesse momentanément ses activités ministérielles afin de se rétablir d'ennuis de santé mineurs.

Durant son absence, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, prendra en charge ses dossiers.

Citations :

« Depuis son entrée en fonction, Marguerite se donne corps et âme pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et défendre leurs intérêts. Je suis fier de son travail. Je lui souhaite un prompt rétablissement et un retour en pleine forme parmi nous. Les aînés sont une priorité pour notre gouvernement et j'ai pleinement confiance en Christian Dubé pour continuer de faire avancer ces importants dossiers. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Afin de me rétablir pleinement de problèmes de santé mineurs, mon médecin m'a indiqué que je devais prendre du temps pour revenir en pleine forme. Je remercie mon collègue Christian Dubé et mon équipe du cabinet qui s'assureront que tous les dossiers continuent progresser sans problème. J'ai hâte de revenir dans mes fonctions et de pouvoir prendre soin des aînés et des proches aidants le plus rapidement possible. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je souhaite un prompt rétablissement à Marguerite. C'est une femme passionnée, prête à tout pour nos aînés. Bien que je souhaite la retrouver en pleine forme le plus rapidement possible, elle doit prendre tout le temps nécessaire afin de se remettre. Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration et j'assurerai un suivi rigoureux des dossiers jusqu'à son retour. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/