NEW YORK, le 6 mars 2023 /CNW/ - Dans un monde qui est de plus en plus interconnecté, les approches intersectionnelles sont essentielles pour promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation de la totalité des femmes et des filles dans toute leur diversité. Grâce à des investissements faits au pays et à l'étranger, ainsi qu'à des activités de promotion, le gouvernement du Canada bâtit un monde numérique plus sûr et plus inclusif.

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et la secrétaire parlementaire Jenna Sudds prendront la tête de la délégation canadienne à la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU67) qui aura lieu du 6 au 17 mars 2023 à New York, dans l'État de New York. Le thème de cette année est : l'innovation et le changement technologiques, et l'éducation à l'ère numérique pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles.

La ministre Ien et la secrétaire parlementaire Sudds souligneront l'engagement pris par le Canada de collaborer avec la société civile et les États membres pour réaliser des gains concrets pour les femmes et les filles dans le domaine de l'accès numérique, de l'innovation et de l'éducation.

Outre la ministre Ien et la secrétaire parlementaire Sudds, la délégation canadienne est composée de parlementaires fédéraux, de représentantes et de représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des dirigeants et de porte-parole autochtones nationaux. Des représentantes et représentants d'organismes de la société civile apporteront un point de vue constructif au travail de la délégation en mettant à contribution leur expertise à l'égard de la priorité de la CCFNU67. Ces personnes transmettront leurs expériences avec d'autres organismes de partout dans le monde.

La délégation des organismes de la société civile est composée des personnes suivantes :

Damineh Akhavan - Westcoast Women in Engineering, Science, and Technology (Colombie-Britannique.)

Meaghan Anderson - Digital Opportunity Trust (Ontario)

Jane Bailey - Projet eQuality (Ontario)

Julie Cafley - Catalyst Canada (Québec)

Suzie Dunn - Centre for International Governance Innovation (Nouvelle-Écosse.)

Jennifer Flanagan - Actua (Ontario)

Marie Lamensch - Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne (Concordia) (Québec)

Raine Liliefeldt - YWCA Canada (Ontario)

Cora Lee McGuire-Cyrette - Ontario Native Women's Association (Ontario)

Saadia Muzaffar - TechGirls Canada (Ontario)

Yusra Qadir - Mothers Matter Centre (Colombie-Britannique)

Jeanette Southwood - Ingénieurs Canada (Ontario)

Aimee Tymkin - lnstitute of International Women's Rights (Manitoba)

Larissa Vingilis-Jaremko, Ph. D., - Canadian Coalition of Women in Engineering, Science, and Trades (Ontario)

Rhiannon Wong - Hébergement femmes Canada (Colombie-Britannique.)

« C'est un honneur pour moi de revenir à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à la tête de la délégation canadienne de cette année. Le Canada est un ardent défenseur de la participation de toutes les femmes et les filles à un monde numérique en constante évolution grâce à l'innovation, à l'emploi et à l'autonomisation économique. Grâce à la collaboration et à l'action collective, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles et créer un monde plus équitable et juste pour toutes et tous. »

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« C'est pour moi un privilège d'être ici à New York à l'occasion de ce grand événement. L'accès des femmes et des filles à la technologie et à l'éducation appuyée par la technologie n'est pas égal partout dans le monde. Les femmes et les filles sont de plus en plus touchées par la désinformation, la violence et les discours haineux que ce soit en ligne ou ailleurs. En tant qu'États membres, nous pouvons travailler ensemble pour éliminer les obstacles technologiques et bâtir un monde numérique plus sûr et plus inclusif. »

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Jenna Sudds

Les faits en bref

Le Canada est l'un des membres fondateurs des Nations Unies. En période d'incertitude mondiale, elle demeure une institution importante dans laquelle le Canada peut jouer un rôle primordial en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour tous les humains, en particulier les femmes et les filles.

La Commission de la condition de la femme s'inscrit dans un mouvement mondial visant à promouvoir l'égalité des genres à l'échelle mondiale qui donne la parole à un large éventail de personnes, y compris les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise.

Le Canada participe à la CCFNU depuis sa création en 1947. Femmes et Égalité des genres Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada, dirige les préparatifs de l'assemblée annuelle.

La CCFNU67 se tiendra en personne. Certains événements parallèles peuvent avoir lieu dans un format hybride (virtuel et en personne).

