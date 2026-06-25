La ministre Julie Dabrusin fait progresser les actions en faveur du climat, la croissance propre et la compétitivité économique lors de la réunion ministérielle sur l'action climatique et lors de la semaine d'action pour le climat de Londres

LONDRES, le 25 juin 2026 /CNW/ - Les 22 et 23 juin 2026, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a coorganisé la 10e réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA10) à Bruxelles, en Belgique. Les 23 et 24 juin 2026, elle a participé à la semaine d'action pour le climat de Londres, au Royaume-Uni. Des ministres, des experts du climat, des dirigeants d'entreprises et des décideurs du monde entier s'y étaient donné rendez-vous pour faire progresser la mise en œuvre de l'Accord de Paris et renforcer la coopération internationale entourant l'action climatique, la croissance propre, la sécurité énergétique et la protection de la nature et de la biodiversité.

À titre de coorganisateur de la 10e réunion ministérielle sur l'action climatique, le Canada a aidé à orienter les discussions en vue d'établir les priorités et de faciliter les négociations en prévision de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31) qui aura lieu cet automne. Le Canada a souligné comment l'action climatique renforce la compétitivité et a mis l'accent sur des solutions concrètes pour accélérer la réduction des émissions, accroître l'énergie propre et mobiliser du financement pour la lutte contre les changements climatiques. Les ministres ont discuté de leurs points de vue sur les attentes par rapport à la COP31 et sur les moyens d'obtenir des résultats concrets qui servent les intérêts de la population, des économies et de l'environnement. Au cours de la réunion, la ministre Julie Dabrusin a présidé une séance ministérielle de groupe qui portait sur le financement international de la lutte contre les changements climatiques, soulignant l'objectif du Canada de verser aux pays en développement 13 milliards de dollars en aide financière pour lutter contre les changements climatiques au cours des cinq prochaines années, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris.

En marge de la réunion, la ministre a également eu des discussions bilatérales avec ses homologues de la Norvège, de l'Union européenne et de la Chine ainsi qu'avec le secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Après la réunion ministérielle sur l'action climatique, la ministre a participé à la semaine d'action pour le climat de Londres, l'un des plus grands rassemblements annuels indépendants dans le domaine du climat au monde. Durant son séjour à Londres, elle a pris part à diverses rencontres et conversations internationales.

Avec ses homologues du Royaume-Uni et de l'Union européenne, elle a coanimé une table ronde sur les stratégies permettant de réduire les émissions de méthane du secteur de l'énergie afin de se rapprocher des objectifs climatiques et de maintenir la sécurité énergétique.

À titre de coresponsables de l'engagement mondial sur le méthane, le Canada et l'Union européenne ont salué l'appel à l'action du secrétaire général des Nations Unies visant à réduire le méthane dans trois secteurs au moyen de neuf actions d'ici 2030. Ils ont publié une déclaration conjointe pour donner leur appui.

Le Canada a également publié une déclaration conjointe avec l'Union européenne et le Royaume-Uni pour faire avancer la réduction du méthane dans le secteur de l'énergie dans le but de stimuler la compétitivité économique et les débouchés pour la mise au point et le déploiement des technologies propres.

De concert avec l'Australie et le Royaume-Uni, le Canada a publié une déclaration trilatérale sur l'électrification et la transition vers les énergies propres. Les trois pays y annoncent leur participation à la nouvelle initiative Electrify Now qui vise à encourager une électrification immédiate, et ils y invitent tous les pays à respecter leurs engagements au titre de l'Accord de Paris.

La ministre Julie Dabrusin a souligné la participation du Canada à la coalition pour faire progresser l'élimination du carbone (Advance Carbon Removal Coalition) lors d'une allocution diffusée à la séance portant sur les politiques visant à accroître la demande pour des crédits carbone, qui avait été organisée conjointement par la coalition pour la croissance des marchés du carbone (Coalition to Grow Carbon Markets) et l'alliance financière de Glasgow pour la carboneutralité (Glasgow Financial Alliance for Net Zero).

Dans son rôle à la coprésidence de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, la ministre a convoqué les membres à une table ronde en vue d'expliquer comment une meilleure collaboration à l'échelle internationale sur l'abandon de la production d'électricité à partir du charbon sans dispositifs d'atténuation permettra d'assurer une plus grande stabilité des marchés de l'énergie, créera de nouveaux débouchés économiques et augmentera la résilience économique et climatique.

Lors d'un discours d'ouverture au 4 e sommet annuel des affaires Canada-Royaume-Uni, la ministre a parlé de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada et a insisté sur l'importance des partenariats internationaux en vue de stimuler l'innovation, d'attirer les investissements et de créer une croissance économique durable des deux côtés de l'Atlantique. Elle a également organisé une table ronde sur le milieu de l'industrie avec des représentants de Shell, Octopus Energy et UNDO.

sommet annuel des affaires Canada-Royaume-Uni, la ministre a parlé de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada et a insisté sur l'importance des partenariats internationaux en vue de stimuler l'innovation, d'attirer les investissements et de créer une croissance économique durable des deux côtés de l'Atlantique. Elle a également organisé une table ronde sur le milieu de l'industrie avec des représentants de Shell, Octopus Energy et UNDO. Elle a également tenu des rencontres bilatérales avec la ministre du Climat du Royaume-Uni et le directeur général de l'engagement mondial sur le méthane.

Alors que les pays sont à la recherche de partenaires fiables pour relever des défis communs, le Canada montre que l'action climatique n'est pas seulement une obligation morale, mais également un impératif économique. Les forums internationaux de cette semaine ont été des moments clés pour le Canada de collaborer avec d'autres pays et de contribuer à orienter les décisions prises sur la scène mondiale qui ont une incidence directe sur notre environnement, notre économie et notre avenir.

Citations

« Avec la COP31 en tête, le Canada s'emploie à concrétiser ses engagements. En proposant des solutions climatiques pratiques et en approfondissant les partenariats internationaux, nous faisons preuve de leadership dans la transition mondiale vers une économie sobre en carbone. Nous favorisons la réduction des émissions, stimulons la compétitivité du Canada et créons des débouchés propices à une croissance économique durable. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

Faits saillants

Les réunions ministérielles annuelles sur l'action climatique sont organisées conjointement par le Canada, la Chine et l'Union européenne. Le but est d'accroître la coopération internationale pour faire avancer les travaux permettant d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris.

Depuis 2005, les émissions du Canada ont diminué de 10 %, alors que son économie a progressé de 42 %, et sa population, de 28 %. En d'autres mots, nous produisons davantage, mais en polluant moins, grâce à des énergies plus propres, à des technologies plus performantes et à des pratiques d'affaires plus judicieuses.

Avec la Stratégie de compétitivité climatique, le gouvernement du Canada ouvre la voie pour accroître la compétitivité économique et créer un climat de confiance pour les investisseurs, tout en continuant de prendre des mesures énergiques pour lutter contre les changements climatiques.

Les réseaux électriques du Canada jouent un rôle essentiel pour assurer la productivité et la compétitivité économique et climatique à long terme. Notre réseau électrique, qui est l'un des plus propres au monde, facilite l'accès à l'énergie propre que convoitent les entreprises de partout dans le monde dans des secteurs comme ceux de l'aluminium et de l'acier, sans oublier celui de l'intelligence artificielle. En publiant le document de travail intitulé Propulser un Canada fort : une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée , le gouvernement du Canada souhaite recueillir des points de vue sur la façon dont il peut favoriser l'atteinte des objectifs communs.

, le gouvernement du Canada souhaite recueillir des points de vue sur la façon dont il peut favoriser l'atteinte des objectifs communs. Au Canada, le secteur des technologies propres a généré 9,7 milliards de dollars d'activité économique en 2024. Le Canada est le quatrième plus grand producteur mondial d'électricité renouvelable, et notre secteur pétrolier et gazier réduit ses émissions grâce à d'importantes initiatives de décarbonation.

La réglementation renforcée sur le méthane du Canada rassure les investisseurs, favorise une exploitation responsable des ressources et devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 304 millions de tonnes, tout en générant environ 23,9 milliards de dollars de bénéfices nets entre 2028 et 2040, ce qui stimulera les investissements dans les énergies et les technologies propres.

Le Canada est membre de la coalition pour la croissance des marchés du carbone, un partenariat avec des pays comme le Royaume-Uni, la France et Singapour pour élargir les marchés du carbone à haute intégrité et attirer des investissements mondiaux dans la réduction des émissions.

En 2017, le Canada a lancé l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon conjointement avec le Royaume-Uni. Plus de 180 pays, gouvernements infranationaux et entreprises en font maintenant partie, ce qui comprend des pays membres du forum de coopération économique Asie-Pacifique : le Chili, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou et Singapour. L'Alliance cherche l'appui de la communauté internationale pour favoriser une transition énergétique en menant un appel à l'action qui demande aux pays de ne pas prévoir dans leur plan climatique national, ce qui comprend les contributions déterminées à l'échelle nationale, de nouvelle production d'électricité à partir du charbon sans mesures d'atténuation au sein de leurs réseaux électriques. À ce jour, 26 pays et l'Union européenne y ont souscrit.

Lancée tout récemment, la stratégie du Canada pour protéger la nature est dotée de 3,8 milliards de dollars d'investissements visant à protéger et à restaurer des habitats essentiels, à concevoir des stratégies industrielles qui respectent la nature au lieu de la menacer, et à mobiliser des capitaux, y compris du financement privé, pour financer durablement la conservation.

Au Canada, les secteurs axés sur la nature, tels que l'agriculture, la foresterie, l'exploitation minière et la pêche, représentent environ 7 % de notre produit intérieur brut national.

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Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]