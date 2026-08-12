La ministre Julie Dabrusin annonce 141 nouveaux projets pour aider à protéger 128 collectivités contre les risques climatiques

HALIFAX, NS, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les collectivités partout au Canada cherchent à s'adapter à un climat changeant. Les inondations, la chaleur extrême, les feux de forêt et l'érosion des rives perturbent les foyers et les entreprises, mettent les infrastructures locales sous pression et pèsent sur le portefeuille des familles et des municipalités. L'un des meilleurs moyens de protéger la population et d'empêcher la facture de grimper davantage est de nous préparer à faire face à ces menaces avant qu'elles se pointent.

Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, Shannon Miedema, députée, Tim Tierney, président de la Fédération canadienne des municipalités, et Carole Saab, cheffe de la direction de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé le financement de 141 projets de résilience aux changements climatiques dans 128 collectivités partout au Canada, dont 13 seront mis en œuvre en Nouvelle-Écosse. Ces projets sont soutenus par un appui financier de 34,2 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Leadership local pour l'adaptation climatique du Fonds municipal vert.

Le financement vient appuyer des plans d'adaptation aux changements climatiques, des efforts de gestion des actifs en fonction du climat, des évaluations de risques, des études sur le financement ainsi que des projets qui permettent de réduire les risques climatiques qui guettent les collectivités, les foyers et les entreprises. L'Institut climatique du Canada estime que chaque dollar dépensé pour des mesures de résilience aux changements climatiques au Canada peut aider à économiser jusqu'à 15 dollars à long terme.

Par exemple, la municipalité régionale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, reçoit 785 380 $ pour la mise en œuvre de mesures de rafraîchissement dans les parcs afin de protéger les résidents contre la chaleur extrême. La ville de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, reçoit 789 600 $ pour améliorer les infrastructures résilientes aux inondations. La municipalité régionale de Waterloo, en Ontario, reçoit 649 870 $ pour atténuer la chaleur extrême dans les logements résidentiels. Le territoire de Kanesatake, au Québec, reçoit 1 000 000 $ pour la mise en place de solutions en vue de réduire les inondations. La ville de Saskatoon, en Saskatchewan, reçoit 135 000 $ pour étudier la résilience en milieu résidentiel.

Protéger la population canadienne contre un climat changeant signifie se préparer avant la prochaine inondation ou vague de chaleur, pas après. Le fait d'agir dès maintenant assure la sécurité des gens, maintient les coûts que les familles et les collectivités supportent, et maintient l'économie canadienne forte et compétitive. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les collectivités à la grandeur du pays alors qu'elles renforcent la résilience dont leurs résidents comptent.

Citations

« Au Canada, le climat est en train de changer. Notre gouvernement investit pour rendre ces collectivités plus résilientes, afin que les gens soient protégés contre les inondations, la chaleur extrême et d'autres risques. Bâtir cette résilience dès maintenant, c'est la façon dont nous cherchons à garder à la fois la population canadienne en sécurité et la vie abordable à long terme. » - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes exige un partenariat à tous les ordres de gouvernement. Avant d'être députée, j'ai dirigé l'équipe municipale d'Halifax chargée des changements climatiques, où j'ai vu de première main comment les investissements du gouvernement fédéral aident les collectivités à transformer leurs ambitions en gestes concrets. Grâce à cet investissement, notre gouvernement aide la vielle d'Halifax à protéger les résidents contre la chaleur extrême tout en soutenant des solutions locales pratiques qui rendent nos collectivités plus sûres, en meilleure santé et mieux préparées à faire face aux répercussions des changements climatiques. » - Shannon Miedema, député

« Les municipalités canadiennes s'attaquent de front aux changements climatiques en travaillant chaque jour pour assurer la sécurité des résidents, protéger les infrastructures essentielles et préparer les collectivités pour qu'elles soient prêtes à s'adapter à toute éventualité. Cet investissement permet aux collectivités de toutes les régions du pays de concrétiser cet engagement. La Fédération canadienne des municipalités, avec l'appui du gouvernement du Canada, est fière d'aider les leaders locaux à placer les collectivités qu'ils représentent sur la voie de la résilience. » - Tim Tierney, président de la Fédération canadienne des municipalités

« L'un des plus gros défis que doivent surmonter les municipalités canadiennes de nos jours, c'est de protéger les communautés contre les effets croissants des changements climatiques. La Fédération canadienne des municipalités est fière d'accompagner les municipalités dans leur recherche de solutions nouvelles et innovantes pour s'adapter, renforcer leur résilience, améliorer la sécurité publique et protéger leurs infrastructures essentielles. » - Carole Saab, chef de la direction de la Fédération canadienne des municipalités

Faits saillants

Le Fonds municipal vert gère quelque 2,4 milliards de dollars en programmes financés par le gouvernement du Canada pour soutenir les priorités environnementales des municipalités. Ce montant inclut un investissement du gouvernement de 530 millions de dollars dans l'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique, qui a été lancée en juin 2024.

Cet investissement de 530 millions de dollars fait partie du nouveau financement du gouvernement fédéral prévu dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation s'élevant à plus de 2 milliards de dollars pour aider les collectivités dans tout le pays à se préparer à faire face aux changements climatiques.

Depuis 2024, l'initiative de Leadership local pour l'adaptation climatique a consacré 42,3 millions de dollars afin de soutenir la réalisation de 231 projets aux quatre coins du pays.

Selon le Bureau d'assurance du Canada, en 2024, la météo extrême a causé des pertes assurées record estimées à 9,4 milliards de dollars, ce qui en fait l'année la plus destructrice de l'histoire du Canada. En 2025, les pertes assurées ont dépassé 2,4 milliards de dollars.

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