Avis aux médias - La ministre Julie Dabrusin et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un financement pour protéger les communautés contre les phénomènes météorologiques violents

HALIFAX, NS, le 11 août 2026 /CNW/ -- Les personnes représentantes des médias sont informées que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera de nouveaux projets de résilience climatique.

Elle sera rejointe par des personnes représentant de la Fédération canadienne des municipalités, Andy Fillmore et Shannon Miedema, députée.

La ministre Dabrusin tiendra un point de presse après l'annonce.

Événement : Annonce et point de presse Date : Mercredi 12 août 2026 Heure : 9 h (HAA) Lieu : Bibliothèque centrale d'Halifax

5440, chemin Spring Garden

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Les personnes représentantes des médias sont invitées à s'inscrire à cet événement en personne en communiquant avec les Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à [email protected], afin d'être informées de tout changement.

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SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Coordonnées : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-597-9415, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]