VANCOUVER, BC, le 6 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, est allée dans un supermarché IGA à Vancouver, pour souligner les investissements du budget de 2023, visant à rendre la vie plus abordable, notamment grâce au nouveau remboursement pour l'épicerie.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19. La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de l'année dernière, et aujourd'hui, 830 000 Canadiens de plus sont sur le marché du travail qu'avant la pandémie, dont 110 300 ici en Colombie-Britannique. L'inflation au Canada a diminué pendant huit mois consécutifs, notre taux de chômage est proche de son niveau le plus bas, et grâce à notre système pancanadien de services abordables d'éducation préscolaire et de garde d'enfants, le taux d'activité des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint le niveau record de 85,7 % en février dernier.

Le budget de 2023 s'appuie sur ces progrès importants.

Les produits d'épicerie sont plus chers aujourd'hui et, pour de nombreux Canadiens, la hausse du prix des biens essentiels est une source de stress excessive. Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral offre de nouvelles mesures ciblées d'allégement de l'inflation aux Canadiens les plus durement touchés par la hausse des prix des aliments.

Pour rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit le nouveau remboursement des frais d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé à 11 millions de Canadiens et de familles qui en ont le plus besoin, avec jusqu'à 467 $ de plus pour les couples admissibles avec enfants, 234 $ pour les personnes seules sans enfant, et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables cachés et les prêts à conditions abusives, pour réduire les frais de transaction des cartes de crédit pour les petites entreprises, et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver plus d'argent dans ses poches.

Grâce à un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7, le budget de 2023 aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable, et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Le budget de 2023 reflète l'engagement du gouvernement à bâtir une économie plus forte et plus inclusive, et à fournir un soutien ciblé à quiconque en a le plus besoin. Le remboursement ponctuel des frais d'épicerie est une étape importante pour soulager les Canadiens et leurs familles.

« Pour les 11 millions de familles canadiennes qui luttent pour faire face à l'augmentation constante du prix des aliments, le remboursement des frais d'épicerie annoncé dans le budget de 2023, et les autres mesures d'abordabilité que nous avons proposées, seront un soulagement bienvenu. Les Canadiens peuvent désormais faire face moins stressés à leurs factures d'épicerie en cette période d'inflation élevée. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

