OTTAWA, ON, le 27 avril 2021 /CNW/ - La COVID-19 a touché l'ensemble des Canadiens, mais les femmes ont été touchées de façon disproportionnée. Sur le marché du travail, les femmes ont été touchées très tôt et plus durement, et leurs emplois continuent de se rétablir plus lentement. Le document Budget 2021 : Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience prévoit entre autres stimuler la croissance économique, accroître la participation des femmes sur le marché du travail, et offrir à chaque enfant au Canada le meilleur départ dans la vie.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a rencontré plus de vingt femmes entrepreneures du Canada atlantique pour discuter de l'incidence de la COVID-19 sur leur vie, et des investissements du budget de 2021 qui contribueront à stimuler la reprise économique dans leurs secteurs. La ministre Jordan a entendu un large éventail de femmes propriétaires d'entreprises, travaillant entre autres dans l'industrie de la construction, du commerce de détail et du tourisme, de l'industrie des services, et a aussi entendu plusieurs membres des chambres de commerce des provinces de l'Atlantique, tous provenant de diverses régions du Canada atlantique.

Les entrepreneures canadiennes sont importantes pour la réussite économique du Canada, mais les femmes continuent à faire face à des obstacles uniques et systémiques à la création et à la croissance d'une entreprise, et elles demeurent sous-représentées dans l'économie. Le budget de 2021 prévoit des investissements pour élaborer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les générations à venir. Ce plan vise à réduire, en moyenne, de 50 % les frais pour les parents avec des enfants dans des services de garde réglementés d'ici 2022, avec l'objectif d'atteindre des frais de 10 $ par jour en moyenne d'ici 2026, partout à l'extérieur du Québec. Le budget de 2021 investira près de 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et fournira un financement permanent, en collaboration avec les partenaires provinciaux et territoriaux, et autochtones pour soutenir les services de garde d'enfants sans but lucratif de qualité, et s'assurer que les besoins des éducateurs de la petite enfance sont au cœur du système.

Afin d'offrir un financement abordable, d'accroître les données et de renforcer les capacités au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat, le budget de 2021 propose de fournir jusqu'à 146,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, afin de renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Les entrepreneures auraient un meilleur accès au financement, au mentorat et à la formation. Le financement soutiendrait également le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.

Le gouvernement travaillera aussi avec les institutions financières en vue d'élaborer un code d'application volontaire permettant de soutenir l'inclusion dans le secteur financier des femmes et de tout autre entrepreneur sous-représenté en qualité de clients.

Le Canada est entré dans la pandémie alors qu'elle était dans une situation financière solide. Cela a permis au gouvernement de prendre des mesures rapides et décisives, de soutenir les gens et les entreprises, et de garantir ainsi que le Canada soit en mesure d'investir historiquement dans la reprise.

Citation

« Le budget de 2021 est un plan visant à remettre encore plus de Canadiens au travail. Cela signifie la mise sur pied d'une économie féministe inclusive où un plus grand nombre de femmes peuvent rejoindre la main d'œuvre, et y demeurer. Dans le cadre du budget de 2021, notre gouvernement renforcera la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, lancera le Fonds de réponse et de relance féministes, et introduira des services de garde abordables pour les parents. Grâce à des investissements intelligents et ciblés, nous continuerons de démanteler les obstacles systémiques et les inégalités existant dans le Canada atlantique et dans l'ensemble du pays, afin de nous assurer que chaque femme puisse participer pleinement à la main-d'œuvre du Canada. »

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et députée de South Shore-- St. Margarets.

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit des investissements de 101,4 milliards de dollars sur trois ans dans le cadre du plan de croissance du gouvernement du Canada qui créera de bons emplois et appuiera une reprise résiliente et inclusive. Les principales mesures comprennent :

L'établissement d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants, en partenariat avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, qui aidera toutes les familles à avoir accès à des services de garde abordables, de haute qualité et flexibles, peu importe où elles vivent, et à ne plus assumer le fardeau des coûts élevés des services de garde d'enfants. Le budget propose de nouveaux investissements totalisant jusqu'à 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et 8,3 milliards de dollars en cours pour appuyer cette vision.



L'étendue des mesures de soutien d'urgence pour faire le pont entre les Canadiens et les entreprises canadiennes jusqu'au rétablissement, notamment :



En prolongeant la Subvention salariale d'urgence du Canada, et la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer et l'indemnité de confinement jusqu'au 25 septembre 2021.





En prolongeant l'important soutien du revenu aux Canadiens, comme une prolongation de 12 semaines de la Prestation canadienne de la relance économique, et une prolongation de 4 semaines de la Prestation canadienne la relance économique pour proches aidants.



L'augmentation des prestations de maladie de l'assurance-emploi les faisant passer de 15 à 26 semaines.



Le soutien aux petites et moyennes entreprises grâce à de multiples programmes de transformation, tels que les suivants :



Le nouveau programme canadien d'adoption du numérique qui aidera plus de 160 000 entreprises à assumer le coût de nouvelles technologies, et leur fournira les conseils dont elles ont besoin pour tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, avec l'aide de 28 000 jeunes Canadiens qui seront formés pour travailler avec elles.





La possibilité pour les petites entreprises canadiennes de procéder à la passation en charges d'un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 million de dollars en investissements en capital dans un vaste éventail d'actifs, notamment la technologie numérique et la propriété intellectuelle. Il s'agit d'un investissement supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans la croissance des entrepreneurs canadiens au cours des cinq prochaines années.



Le soutien aux femmes, aux Canadiens de couleur noire et aux autres entrepreneurs sous-représentés qui font face à des obstacles lorsqu'il s'agit de créer et d'exploiter une entreprise, en octroyant 300 millions de dollars pour améliorer les initiatives telles que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, et la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.



L'établissement d'un salaire minimum fédéral de 15 dollars .

.

La décision de bonifier l'Allocation canadienne pour les travailleurs, ce qui aidera environ un million de Canadiens de plus, et sortira près de 100 000 personnes de la pauvreté. Cela se traduira par un soutien supplémentaire de 8,9 milliards de dollars sur six ans pour les travailleurs canadiens à faible revenu.

