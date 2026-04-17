OTTAWA, ON, le 17 avril 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, se rendra en Allemagne et en Norvège du 19 au 24 avril 2026 pour faire valoir les intérêts industriels et économiques nationaux sur la scène mondiale.

La ministre Joly assistera au salon HANNOVER MESSE 2026, en Allemagne, où elle participera à plusieurs activités et tiendra des rencontres avec de hauts dirigeants d'entreprises et d'organismes gouvernementaux allemands. Elle se rendra ensuite en Norvège pour rencontrer des représentants gouvernementaux clés ainsi que des chefs de file de l'industrie.

Le salon commercial HANNOVER MESSE est le point de mire mondial pour les technologies industrielles. La ministre Joly fera fond sur les progrès réalisés l'an dernier, lorsque le Canada était le pays partenaire de l'événement, et mettra en valeur les industries, les innovations et l'expertise en fabrication de pointe du Canada, tout en renforçant les liens avec des partenaires internationaux et en cernant de nouvelles possibilités pour des entreprises canadiennes de prendre de l'expansion et de croître à l'étranger.

La ministre Joly rencontrera également plusieurs hauts dirigeants du secteur privé allemand en vue de faire progresser les collaborations bilatérales en matière d'aérospatiale et de défense, de véhicules électriques, de minéraux critiques et de batteries. Ses objectifs seront d'attirer des investissements, de promouvoir l'expertise canadienne et d'établir des relations commerciales plus résilientes de part et d'autre de l'Atlantique. Au salon HANNOVER MESSE, la ministre fera fond sur la visite qu'elle a effectuée en Allemagne en février, au cours de laquelle les deux pays ont signé une déclaration commune visant à rehausser leurs partenariats liés à la chaîne d'approvisionnement de l'automobile et des batteries.

Au cours du deuxième volet de son voyage, la ministre se rendra en Norvège pour rencontrer des dirigeants du gouvernement et du secteur privé. Cette visite fait suite à la rencontre du premier ministre Carney avec le premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, en mars 2026, qui a contribué à renforcer les partenariats entre les deux pays. La visite de la ministre s'inscrit dans un esprit de coopération industrielle et économique croissante entre le Canada et la Norvège dans les domaines de la défense, de l'espace, de la recherche, des changements climatiques et des données, ainsi que de la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Citations

« Le Canada compte des industries de calibre mondial qui rivalisent avec les meilleures. Cette visite en Allemagne et en Norvège constitue une excellente occasion de mettre en valeur l'innovation canadienne, d'approfondir les partenariats économiques et d'attirer des investissements créateurs d'emplois de qualité au pays. Notre gouvernement entend garantir à nos industries et à nos travailleurs un avenir plus prospère, plus concurrentiel et plus résilient. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

L'Allemagne est la première destination des exportations canadiennes au sein de l'Union européenne, ainsi qu'un partenaire clé du Canada en matière de sciences, de technologie et d'innovation.

Le salon HANNOVER MESSE est un lieu de rencontre phare à l'échelle mondiale dans les sphères des technologies industrielles, de l'automatisation, de l'énergie et des solutions pour les chaînes d'approvisionnement, regroupant annuellement plus de 6500 exposants et 200 000 visiteurs.

La délégation canadienne à l'édition 2026 du salon HANNOVER MESSE comprendra des entreprises des secteurs de la fabrication de pointe, de la chaîne d'approvisionnement de l'automobile et, pour la première fois, des applications de défense à double usage (civil et militaire). Au cours des deux dernières années, les entreprises canadiennes participant à l'événement HANNOVER MESSE ont suscité plus de 336 millions de dollars en transactions commerciales et en investissements.

Le Canada et l'Allemagne ont tissé d'étroites collaborations pour faire progresser les technologies propres, l'innovation dans le secteur de l'automobile et les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

En 2025, les échanges bilatéraux de biens et de services entre le Canada et l'Allemagne ont dépassé le cap des 38 milliards de dollars.

En 2025, les échanges bilatéraux de biens et de services entre le Canada et la Norvège ont atteint 5,1 milliards de dollars.

En février 2026, le Canada et l'Allemagne ont signé une déclaration d'intention commune qui encadrera leurs collaborations dans des secteurs industriels clés, dont la production d'automobiles et de batteries.

En mars 2026, le Canada et le Royaume de Norvège ont effectué une déclaration commune sur la collaboration stratégique, dans laquelle les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'espace, de l'intelligence artificielle, de la numérisation et des minéraux critiques.

Également en mars 2026, la ministre Joly et la ministre norvégienne de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sigrun Aasland, ont signé une déclaration commune entre le Canada et la Norvège sur la coopération en matière de recherche, dans un souci de renforcer la concertation bilatérale en matière de recherche et d'innovation. Cette déclaration vise tout particulièrement la recherche dans l'Arctique, les études climatiques, les sciences marines, l'intelligence artificielle et les technologies quantiques.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]