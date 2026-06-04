OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et d'autres ministères et organismes gouvernementaux tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet de la Stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada.

Date : Le jeudi 4 juin 2026

Heure : 9 h (heure de l'Est)

Lieu : Séance virtuelle seulement

La portion de questions et réponses de cet événement se tiendra sur Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres peuvent communiquer par courriel à l'adresse [email protected] pour demander la permission d'y participer.

Conditions de l'embargo

En participant à cette séance d'information, les représentants des médias acceptent de se conformer aux conditions de l'embargo. Tout document, matériel ou renseignement obtenu dans le cadre de cette séance d'information est sous embargo et ne doit pas être publié, diffusé, révélé ou partagé d'aucune manière avant l'annonce officielle.

L'embargo restera en vigueur jusqu'à ce que l'annone ait lieu. Les participants sont tenus de s'assurer que toute l'information sous embargo reste confidentielle et n'est diffusée en aucune manière jusqu'à la levée de l'embargo.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Peter Wall, Chef de cabinet et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]