Cet investissement protégera des emplois, aidera le secteur de l'aluminium à demeurer concurrentiel et permettra, grâce à la technologie à faible teneur en carbone ELYSISMD, d'accroître la production de l'aluminium le plus vert au monde

JONQUIÈRE, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 millions de dollars dans le projet de déploiement de la technologie ELYSISMD. Cet investissement à l'appui d'un projet de 440 millions de dollars de Rio Tinto Alcan vise à concevoir et à construire une usine de démonstration pour la technologie d'électrolyse ELYSISMD, positionnant ainsi le Canada à la fine pointe de la transition mondiale vers une production d'aluminium à faible teneur en carbone et à forte valeur ajoutée. L'aluminium est un secteur stratégique pour le Canada, et des industries clés en dépendent, notamment celles de la défense, de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie et des infrastructures. En tant que quatrième producteur mondial et fournisseur de confiance, le Canada est particulièrement bien placé pour jouer un rôle de chef de file dans un contexte mondial en rapide évolution.

Dans un contexte marqué par la hausse des droits de douane et les incertitudes commerciales persistantes, le gouvernement du Canada prend des mesures décisives pour protéger les travailleurs, renforcer les chaînes d'approvisionnement et bâtir une économie plus robuste et résiliente.

Ce nouvel investissement aidera Rio Tinto à mettre au point et à commercialiser la technologie carboneutre de fusion de l'aluminium ELYSISMD au Canada. La construction de cette installation constitue une étape importante pour valider la technologie ELYSISMD à l'échelle industrielle et saisir de nouvelles possibilités de commercialisation.

Grâce à l'investissement du gouvernement du Canada, ce projet d'envergure devrait permettre de maintenir 5 000 emplois à temps plein bien rémunérés au Québec et à travers le pays. Il soutiendra aussi 20 stages d'alternance travail-études pour étudiants dans l'ensemble des opérations de Rio Tinto au Canada. Cet investissement vise à protéger les travailleurs canadiens aujourd'hui, mais aussi à investir dans les talents de demain.

Le projet de déploiement de la technologie ELYSISMD fera progresser l'industrie canadienne de l'aluminium, protégera des milliers d'emplois et soutiendra la croissance des exportations afin de répondre à la demande croissante de matériaux durables. L'économie mondiale évolue rapidement, et le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques pour bâtir une économie plus forte et diversifiée, qui crée de bons emplois, stimule l'innovation et alimente la prospérité à long terme.

Citations

« Devant la hausse des droits de douane et le contexte commercial mondial marqué par l'incertitude, nous prenons des mesures pour protéger des emplois de qualité pour les Canadiens. L'aluminium est une industrie stratégique essentielle pour des secteurs comme la défense, l'aérospatiale et l'automobile, et elle soutient des travailleurs et des communautés un peu partout au pays. En investissant dans ce projet, nous favorisons la commercialisation chez nous de cette technologie durable de premier plan à l'échelle mondiale, renforçons notre compétitivité à l'étranger et nous assurons que les travailleurs canadiens restent à l'avant-plan des industries qui façonneront notre avenir. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Québec se situe au cœur de la production d'aluminium depuis plus de 100 ans. L'usine de démonstration de la technologie ELYSISMD donnera les moyens à Rio Tinto de mettre de l'avant son leadership dans la mise au point de solutions à faible intensité en carbone en vue de garantir la prospérité de l'industrie pour le siècle à venir. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien continu à la réalisation des objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de carbone. »

- Le chef de la direction, Aluminium et Lithium chez Rio Tinto, Jérôme Pécresse

Faits en bref

Le Fonds de réponse stratégique (FRS) aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à soutenir la concurrence dans une économie mondiale en transformation. Le FRS appuie des projets transformateurs de grande envergure qui assurent la résilience économique, renforcent les chaînes d'approvisionnement et protègent les emplois de qualité dans des secteurs clés comme l'acier, l'aluminium, l'automobile, les produits forestiers, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe.

Rio Tinto Alcan est le plus grand producteur d'aluminium primaire au Canada et un fournisseur clé d'aluminium en Amérique du Nord. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal, est une filiale canadienne du groupe Rio Tinto, une multinationale anglo-australienne. Elle produit environ la moitié de l'aluminium du groupe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite au lancement du nouveau programme de 1 milliard de dollars de la Banque de développement du Canada pour soutenir les entreprises des secteurs de l'acier, de l'aluminium et du cuivre touchées par les droits de douane américains.

Rio Tinto est une multinationale de l'aluminium qui emploie environ 4 300 personnes au Québec, sur un total d'environ 14 000 employés au Canada dans les domaines de l'aluminium et des mines.

Les employés de l'usine de Rio Tinto à Arvida, dans l'arrondissement de Jonquière, apportent au Saguenay près d'un siècle d'expertise en matière de production d'aluminium. Leur travail appuie la transition des anciennes technologies de fusion vers de nouveaux procédés à teneur moins élevée en carbone, notamment grâce à l'intégration d'innovations comme la technologie ELYSISMD. Cette main-d'œuvre a joué un rôle central dans l'histoire de l'aluminium au Québec et continue d'apporter un savoir opérationnel essentiel à la modernisation de l'industrie.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]