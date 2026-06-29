Avis aux médias - Annonce d'un investissement par la ministre Joly pour assurer un accès continu à des données satellitaires cruciales

LONGUEUIL, QC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le 30 juin, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, annoncera le financement d'une technologie spatiale. L'annonce sera faite en présence de représentants du secteur spatial.

Date : 30 juin 2026 Heure : 11 h (HE) Où : Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)

Les journalistes sont priés de communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de l'Agence spatiale canadienne pour confirmer leur présence et obtenir les détails du lieu de l'annonce.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, Relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]