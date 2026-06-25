/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique de la NASA : Réparation en orbite du Canadarm2/

LONGUEUIL, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le 25 juin prochain à 14 h (HE), la NASA tiendra une séance d'information technique sur les travaux de réparation requis sur une articulation du Canadarm2. Une sortie extravéhiculaire est nécessaire pour effectuer les travaux. Elle est prévue pour le mardi 30 juin vers 8 h 35 (HE).

Au cours de cette séance, des experts de l'Agence spatiale canadienne (ASC) et de la NASA discuteront des détails de cette sortie dans l'espace depuis le centre spatial Johnson de la NASA à Houston.

Les médias qui souhaitent participer à la séance par téléphone sont priés de communiquer avec la salle de presse du centre spatial Johnson ([email protected]) au plus tard le mercredi 24 juin à 17 h. Les journalistes qui souhaitent poser une question devront se joindre à l'appel au plus tard 15 minutes avant le début de la séance. Les journalistes basés aux États-Unis qui souhaitent y assister en personne doivent communiquer avec la salle de presse du centre spatial Johnson dans le même délai.

Les représentants des médias qui ont des questions ou qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC peuvent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de l'ASC.

Quand : 25 juin 2026



Heure : 14 h (HE)



Qui : Jason Dyer, gestionnaire adjoint, Bureau de liaison de l'ASC, Houston

Bill Spetch, gestionnaire des opérations et de l'intégration, Programme de la Station spatiale internationale (NASA)

Fiona Antkowiak, directrice de vol, Sorties extravéhiculaires (NASA)

La séance d'information sera diffusée en direct sur les plateformes de la NASA (en anglais seulement). Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis de la NASA (en anglais seulement).

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected], Site Web : www.asc-csa.gc.ca