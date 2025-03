TORBAY, NL, le 21 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de St. John's-Est, a annoncé un investissement fédéral de plus de 26,8 millions de dollars pour la construction d'un système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la municipalité de Torbay.

Ce financement permettra de faire du lac Great Pond une source d'approvisionnement en eau municipale. Les travaux consisteront à construire une prise d'eau et une station de traitement de l'eau, ainsi qu'à aménager une passe à poissons afin de maintenir le débit d'eau nécessaire au passage des poissons. Une fois achevé, le projet permettra aux résidents de Torbay d'avoir accès à une eau potable sûre et fiable, en plus d'ouvrir la voie à la construction de nouvelles habitations.

Cet investissement réalisé dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) joue un rôle crucial dans le renforcement des infrastructures essentielles et la construction plus rapide d'un plus grand nombre de logements.

« L'investissement annoncé aujourd'hui pour les infrastructures liées à l'eau de Torbay fera une véritable différence pour les familles qui vivent dans cette collectivité. En construisant et en améliorant les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires à la construction d'un plus grand nombre de logements, le gouvernement fédéral contribue à résoudre la crise du logement, tout en soutenant l'avenir de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de St. John's-Est

« Depuis de nombreuses années, la Municipalité de Torbay s'efforce de trouver une nouvelle source d'eau potable. Malgré de nombreux revers, notre persévérance a porté ses fruits puisqu'on effectue maintenant le plus gros investissement en infrastructure de l'histoire de notre municipalité, soit 26,8 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Nous remercions sincèrement le ministre Thompson et le gouvernement fédéral pour cette incroyable occasion de bâtir l'avenir que nous souhaitons pour Torbay et ses résidents. »

Craig Scott, maire de Torbay

Compris dans le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le Canada .

le Plan du sur le logement, le FCIL permettra d'investir plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la mise à niveau d'infrastructures publiques essentielles qui permettront d'accroître l'offre de logement et la densification dans les collectivités de tout le . Une partie de ce financement est allouée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Les allocations destinées aux provinces et aux territoires qui n'auront pas conclu d'entente seront transférées au Volet de prestation directe.

prestation directe. Le financement par le biais du Volet de prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre 2024 et les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne.

prestation directe du FCIL vise à soutenir des projets d'infrastructure essentiels dans les municipalités et les communautés autochtones. L'appel de propositions a débuté le 7 novembre les demandes seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les collectivités de toutes tailles au , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir de plus amples renseignements ou présenter une demande en ligne. Au moins 10 % du financement du Volet de prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets.

prestation directe sera alloué à des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les demandeurs autochtones admissibles ont jusqu'au 19 mai 2025 pour soumettre leurs projets. Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan sur le logement intitulé Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement , qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. Le Plan tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété; Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

, qui est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024. tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants :

