La ministre Isabelle Charest se réjouit de la nomination de Yannick Gagnon à titre d'adjoint gouvernemental au Sport, Loisir et Plein air

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, se réjouit de la nomination plus tôt aujourd'hui de M. Yannick Gagnon, député de Jonquière, à titre d'adjoint gouvernemental au sein du ministère de l'Éducation.

M. Gagnon aura la responsabilité de prêter main-forte à la ministre responsable dans l'exercice de ses fonctions et jouera un rôle significatif dans la poursuite des objectifs du gouvernement en matière de Sport, de Loisir et de Plein air.

Le député de Jonquière amène avec lui un bagage d'expérience considérable, ayant auparavant œuvré comme directeur général du centre communautaire le Patro de Jonquière où il a fait avancer d'importants projets d'infrastructures sportives. Il est également un grand amateur de sport et de plein air, pratiquant régulièrement la course à pied et le vélo de montagne.

Citations :

« Quand on m'a appelée pour me demander ce que je pensais de l'idée d'avoir Yannick au poste d'adjoint gouvernemental je n'ai pas hésité une seconde! C'est quelqu'un de très dynamique avec une belle énergie et je le sais très motivé. Il a aussi de l'expérience dans le domaine. Je suis certaine qu'il sera un véritable atout pour notre gouvernement. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le sport, les loisirs et le plein air ont toujours eu une place importante dans ma vie et définissent qui je suis autant dans ma carrière que ma vie personnelle. De me voir confier aujourd'hui des responsabilités dans un domaine où j'ai développé mon expertise pendant 17 ans au Patro de Jonquière me rend très enthousiaste. Je remercie la ministre Charest pour la confiance et j'ai hâte de travailler avec elle. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental au Sport, Loisir et Plein air

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse de la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, 418 264-4146, [email protected]