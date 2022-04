EDMONTON, AB, le 14 avril 2022 /CNW/ - Au moyen du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada effectue des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a été rejointe par le vice-président académique, Peter Leclaire, de la Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) pour souligner les investissements qui permettront de créer de bons emplois et de bâtir une économie forte.

Les investissements du budget de 2022 veilleront à ce que les travailleuses et les travailleurs canadiens possèdent les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois bien rémunérés qui font croître notre économie et favorisent des communautés inclusives.

Le budget de 2022 investit également dans la croissance économique et l'innovation, la clé de la prospérité à long terme du Canada. Les mesures prévues dans le budget comprennent les suivantes :

la création d'un nouveau Fonds de croissance du Canada , de classe mondiale, qui attirera des dizaines de milliards de dollars d'investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens;

, de classe mondiale, qui attirera des dizaines de milliards de dollars d'investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens; un financement de 625 millions de dollars sur quatre ans pour le Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants pour aider les provinces et les territoires à investir davantage dans la garde d'enfants;

pour aider les provinces et les territoires à investir davantage dans la garde d'enfants; Il s'agit d'un montant de 84,2 millions de dollars sur une période de quatre ans pour le programme de formation et d'innovation en milieu syndical . Ce programme aidera les apprentis appartenant aux groupes sous-représentés.

. Ce programme aidera les apprentis appartenant aux groupes sous-représentés. La mise en œuvre de la Stratégie sur les minéraux critiques qui créera des milliers de bons emplois et capitalisera sur la demande croissante des minéraux utilisés dans tout, des téléphones aux voitures électriques.

Le Canada est entré dans la pandémie avec le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui s'est depuis accru par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise en matière d'emploi du G7 et, en mars 2022, il avait récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, avec un taux de chômage qui se situe à seulement 5,3 %, le taux le plus bas enregistré depuis 1976. Avec le budget de 2022, le Canada maintiendra cette position de chef de file et conservera son approche financièrement responsable en matière de croissance économique et de construction d'une économie qui profite à tous. Fondamentalement, il protège l'ancrage budgétaire du gouvernement, à savoir un ratio de la dette au PIB en baisse et la résorption des déficits liés à la COVID-19, ce qui garantira que les finances du Canada resteront viables à long terme.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan, qui est responsable et mûrement réfléchi, se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et les Canadiens, permettra d'offrir un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et assurera une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Notre économie résiliente repose sur le travail acharné des Canadiennes et des Canadiens d'un océan à l'autre, et le budget de 2022 indique comment nous allons continuer à croître et à créer de bons emplois pour la classe moyenne, tout en bâtissant un avenir durable. Cet avenir est propulsé par des écoles polytechniques comme la Northern Alberta Institute of Technology (NAIT), qui contribuent directement au succès économique du Canada en offrant aux étudiantes et aux étudiants une éducation pratique basée sur la technologie. Les programmes de la NAIT sont d'excellents exemples de la façon dont nous nous assurons que les travailleuses et les travailleurs canadiens possèdent les compétences dont ils ont besoin pour obtenir des emplois bien rémunérés. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Voici certaines mesures prévues dans le budget de 2022 pour bâtir une économie forte :

jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en œuvre la première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques;

un dividende temporaire pour la relance du Canada, au titre duquel les groupes de banques et d'assureurs-vie paieront un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars pour l'année d'imposition 2021;

une augmentation permanente du taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des groupes de banques et d'assureurs-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

