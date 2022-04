TORONTO, le 11 avril 2022 /CNW/ - Dans le cadre du budget de 2022 intitulé "Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable", le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont rencontré Baka Mobile pour en apprendre davantage sur les politiques de cette entreprise écologique et souligner les engagements pour atteindre la carboneutralité en rendant plus abordable la transition aux véhicules zéro émission.

Ces engagements font partie du plan du gouvernement pour aider la population et les entreprises canadiennes à profiter de la transition mondiale vers une économie propre. Le budget de 2022 comprend de nouveaux incitatifs pour le développement de technologies propres et la capture, l'utilisation et le stockage du carbone. En plus d'investir davantage pour protéger nos terres, nos lacs et nos océans, le gouvernement rendra plus abordable pour la population canadienne l'achat de véhicules zéro émission, construira et élargira un réseau national de bornes de recharge pour ces véhicules et fera de nouveaux investissements dans l'énergie propre.

Le Canada est entré dans la pandémie avec le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui s'est depuis accru par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise des emplois du G7 et, en mars 2022, il avait récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, avec un taux de chômage qui se situe à seulement 5,3 %, le taux le plus bas enregistré depuis 1976.

Par l'entremise du budget de 2022, le Canada maintiendra cette position de chef de file et conservera son approche financièrement responsable en matière de croissance économique et de construction d'une économie qui profite à tous. Fondamentalement, il protège l'ancrage budgétaire du gouvernement, à savoir un ratio de la dette au PIB en baisse et la résorption des déficits liés à la COVID-19, ce qui garantira que les finances du Canada resteront viables à long terme.

« La lutte contre les changements climatiques et la croissance de notre économie ne sont pas des forces opposées; elles vont de pair pour créer de bons emplois tout en faisant la transition vers une économie propre. Le budget de cette année nous montre que la protection de l'environnement, l'appui aux technologies propres et l'investissement dans les véhicules zéro émission sont non seulement la bonne chose à faire, mais aussi une étape nécessaire pour bâtir un avenir plus vert pour toutes et tous. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Baka Mobile, à Etobicoke, est un excellent exemple d'une entreprise qui prend les bonnes mesures pour bâtir un Canada plus vert. Le budget de 2022 précise exactement ce que le gouvernement a l'intention de faire pour lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et faire des investissements ciblés dans des technologies qui rendront nos terres, nos lacs et nos océans plus propres. »

Yvan Baker, député d'Etobicoke-Centre

Les mesures du budget de 2022 pour lutter contre les changements climatiques comprennent :

plus de 3 milliards de dollars de financement pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et construire un réseau national de bornes de recharge;



de nouveaux investissements importants pour protéger nos terres, nos lacs et nos océans;



la création du fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars de capitaux privés en vue de bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

