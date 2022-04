MISSISSAUGA, ON, le 12 avril 2022 /CNW/ - Avec le budget de 2022, "Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable", le gouvernement du Canada effectuera des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont rencontré Panela Baking Factory pour souligner le plan du gouvernement pour favoriser la croissance économique, créer des emplois de qualité pour la classe moyenne, et pour montrer notre soutien aux petites et moyennes entreprises dans leur croissance.

Le budget de 2022 propose de lancer un nouveau Fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars d'investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, ainsi qu'une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui contribuera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget comprend également des étapes pour bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et pour réduire les impôts des petites et moyennes entreprises canadiennes en croissance du Canada.

Le Canada est entré dans la pandémie avec le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui s'est depuis accru par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise des emplois du G7 et, en mars 2022, il avait récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, avec un taux de chômage qui se situe à seulement 5,3 %, le taux le plus bas enregistré depuis 1976.

Grâce au budget de 2022, le Canada maintiendra cette position de chef de file et conservera son approche financièrement responsable en matière de croissance économique et de construction d'une économie qui profite à tous. Fondamentalement, il protège l'ancrage budgétaire du gouvernement, à savoir un ratio de la dette au PIB en baisse et la résorption des déficits liés à la COVID-19, ce qui garantira que les finances du Canada resteront viables à long terme.

« Ce budget a pour objectif de permettre aux Canadiennes et aux Canadiens d'un océan à l'autre de profiter d'une économie en croissance. Notre voie vers l'avenir est claire - nous allons créer de bons emplois, aider les petites et moyennes entreprises à se remettre sur pied et les soutenir dans leur croissance. Réduire les impôts des entreprises est la bonne chose à faire et nous permettra de bâtir un Canada plus fort et plus résilient où personne n'est laissé pour compte. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Des entreprises comme la Panela Baking Factory, ici même à Mississauga, nous rappellent que les petites entreprises sont les piliers de notre pays. Après avoir commencé comme un petit café, elle est devenue une entreprise florissante qui vend ses produits à des détaillants locaux partout en Amérique du Nord. Leur histoire est l'une des nombreuses histoires de la région de Peel et du Canada, et notre gouvernement continuera à soutenir des entreprises comme celles-ci grâce aux mesures prévues dans le budget de 2022. »

Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton

Voici certaines mesures du budget de 2022 visant à favoriser la croissance économique et à réduire les impôts des petites et moyennes entreprises :

un dividende temporaire pour la relance du Canada, au titre duquel les groupes de banques et d'assureurs-vie paieront un impôt ponctuel de 15 % sur le revenu imposable supérieur à 1 milliard de dollars pour l'année d'imposition 2021;

une augmentation permanente du taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des groupes de banques et d'assureurs-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

