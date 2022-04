SCARBOROUGH, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - Dans le cadre du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fera des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître l'économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, député de Scarborough-Rouge Park, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, se sont rendu au Malvern Family Resource Centre pour souligner les investissements qui contribueront à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens.

Les investissements du budget de 2022 garantissent également que les travailleuses et les travailleurs canadiens possèdent les compétences nécessaires pour obtenir des emplois bien rémunérés, tout en facilitant l'entrée sur le marché du travail d'immigrants qualifiés. Il prévoit également d'autres investissements importants dans des services de garde d'enfants abordables, dans notre système de soins de santé public et dans l'avancement de la réconciliation avec les peuples autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement a apporté des améliorations concrètes pour rendre la vie des Canadiens plus abordable, notamment les suivantes.

La mise en place d'un investissement record de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en collaboration avec les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones. D'ici la fin de 2022, les frais de garde d'enfants auront été réduits en moyenne de 50 % et, d'ici 2025-2026, les frais de garde d'enfants moyens de toutes les places en garderie réglementées s'établiront à 10 $ par jour, d'un océan à l'autre;

La création de l'Allocation canadienne pour enfants qui fournira jusqu'à 6 833 $ par enfant aux familles canadiennes cette année et a aidé 435 000 enfants à sortir de la pauvreté depuis 2015;

L'élargissement de l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin d'appuyer environ un million de Canadiennes et de Canadiens de plus, ce qui pourrait se traduire par un montant supplémentaire de 1 000 $ par année pour une travailleuse ou un travailleur à temps plein touchant le salaire minimum;

L'augmentation du salaire minimum fédéral à 15,55 $ l'heure;

L'augmentation de 10 % de la prestation maximale du Supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés vivant seuls, et l'annulation de la hausse annoncée de l'âge d'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au SRG à 67 ans pour qu'il soit rétabli à 65 ans;

La mise en place de dix jours de congé de maladie payé pour tous les effectifs du secteur privé sous réglementation fédérale;

L'augmentation des paiements relatifs à l'Incitatif à agir pour le climat, ce qui laisse plus d'argent dans les poches de huit personnes sur dix dans les provinces où le système fédéral s'applique. Ainsi, une famille de quatre personnes recevra, en 2022-2023, 745 $ en Ontario , 832 $ au Manitoba , 1 101 $ en Saskatchewan et 1 079 $ en Alberta ;

, 832 $ au , 1 101 $ en et 1 079 $ en ; La mise en place de mesures visant à rendre les études postsecondaires plus abordables en renonçant aux intérêts sur les prêts canadiens aux étudiantes et aux étudiants jusqu'en mars 2023 et en bonifiant l'aide au remboursement pour veiller à ce qu'aucune personne gagnant 40 000 $ ou moins n'ait pas à effectuer de paiement pour ses prêts étudiants fédéraux à l'avenir.

Le budget de 2022 comprend également un éventail de mesures qui contribueront à réduire le coût de la vie, notamment :

Fournir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial est inférieur à 90 000 $ par année. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023, et mis en œuvre totalement d'ici 2025;

mis en œuvre totalement d'ici 2025; Doubler l'aide fournie dans le cadre du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation de 750 $ à 1 500 $;

Instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles, qui permet de verser un soutien pouvant atteindre 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire;

Fournir 475 millions de dollars en 2022-2023 pour verser un paiement ponctuel de 500 $ à ceux qui ont de la difficulté à trouver un logement abordable.

Rendre la vie plus abordable est l'un des principaux objectifs du gouvernement dans le budget de 2022. À long terme, il faudra relever des défis structurels de longue date afin d'améliorer véritablement le niveau de vie d'un nombre accru de Canadiennes et de Canadiens. À court terme, les Canadiennes et les Canadiens ont l'assurance d'avoir accès à du soutien lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître l'économie canadienne, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan, qui est responsable et mûrement réfléchi, se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, permettra d'offrir un air plus pur et une eau plus propre à nos enfants et assurera une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le présent budget investit principalement en faveur des gens et vise à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre. Grâce aux investissements dans le logement, les services de garde d'enfants et les travailleuses et travailleurs canadiens, nous nous assurons que nous émergeons de la pandémie plus forts, plus résilients et plus inclusifs que jamais. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Les investissements du budget de 2022 permettront aux travailleuses et aux travailleurs, ici à Scarborough et dans tout le Canada, d'avoir les compétences nécessaires pour obtenir des emplois bien rémunérés, tout en facilitant l'entrée des immigrants qualifiés sur le marché du travail. Notre plan pour rendre la vie plus abordable est ambitieux, réaliste et s'attaque aux problèmes que la pandémie a exposés, comme le logement et les soins de santé; tout en construisant une économie plus forte et un Canada plus vert pour tout le monde. »

Gary Anandasangaree, député de Scarborough - Rouge Park

Produits connexes

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Riyadh Nazerally, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-455-4846, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]