La ministre Ien fait le point sur les progrès du Plan d'action 2ELGBTQI+ et annonce des fonds pour des organismes communautaires

TORONTO, le 12 mars 2023 /CNW/ - Toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, y compris les membres des communautés 2ELGBTQI+ ont le droit de participer pleinement à toutes les sphères de la société, quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Bien trop souvent, ces communautés sont confrontées à la discrimination, à la violence et à des obstacles qui ne leur permettent pas de participer pleinement aux aspects sociaux, politiques et économiques de la société.

Pour aplanir ces obstacles systémiques, le gouvernement du Canada a lancé son Plan d'action 2ELGBTQI+, qui est sans précédent. Six mois après son annonce, les ministères et les agences à la grandeur du gouvernement ont déjà fait progresser de nombreuses initiatives importantes.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un montant de 876 895 dollars pour deux projets de promotion de l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ qui sont confrontées à des obstacles en raison de facteurs identitaires intersectionnels. Ces investissements sont au cœur des objectifs du Plan d'action.

Ces deux organismes sont :

l'ASAAP, l'Alliance for South Asian AIDS Prevention, qui recevra 299 573 dollars ;

; le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne, qui recevra 577 322 dollars .

Grâce à ce financement, l'ASAAP travaillera à surmonter l'isolement social auquel font face les personnes racisées transsexuelles, non binaires et non conformes au genre et à faciliter leur accès aux services de santé et aux services sociaux. Égale développera des outils pour atténuer la haine manifestée contre la diversité des genres sur les campus d'études supérieures.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler à l'élimination des obstacles qui subsistent à l'établissement de la pleine liberté et de la pleine égalité dans la société. Cela comprend la mise en œuvre complète des principaux piliers du Plan d'action 2ELGBTQI+, incluant le Fonds de projets 2ELGBTQI+, qui fait avancer l'égalité, et la lutte contre la discrimination systémique visant à bâtir un Canada ouvert à toutes et tous.

Citation

« Les organismes communautaires 2ELGBTQI+ connaissent les besoins les plus pressants de leurs communautés et savent comment y répondre. En investissant dans Egale et l'Alliance for South Asian AIDS Prevention, le gouvernement du Canada continue de renforcer les organismes et les réseaux communautaires afin de soutenir le travail essentiel qu'ils accomplissent. Ensemble, nous ouvrons la voie pour créer un Canada plus inclusif, où tout le monde peut vivre à l'abri des jugements et des préjugés. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée de la circonscription de Toronto-Centre

Faits en bref

Le budget de 2022 prévoit l'investissement de 100 millions de dollars dans le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, réparti de la façon suivante :

jusqu'à 40 millions de dollars en nouvelles subventions et contributions de renforcement des capacités à l'intention des organismes communautaires 2ELGBTQI+;



jusqu'à 35 millions de dollars en nouvelles subventions et contributions de projets à l'intention des organismes communautaires 2ELGBTQI+;



jusqu'à 5,6 millions de dollars pour améliorer l'inclusion et pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des communautés 2ELGBTQI+ au moyen d'une campagne de sensibilisation;



jusqu'à 7,7 millions de dollars pour mener de nouvelles activités de collecte de données et de recherche qui éclaireront les futures initiatives 2ELGBTQI+;



jusqu'à 11,7 millions de dollars pour stabiliser et étendre le financement du Secrétariat 2ELGBTQI+.

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu 12,7 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels font face les communautés 2ELGBTQI+. Le financement est réparti dans les proportions suivantes :

a prévu 12,7 millions de dollars sur trois ans pour appuyer des initiatives communautaires visant à surmonter les problèmes auxquels font face les communautés 2ELGBTQI+. Le financement est réparti dans les proportions suivantes : 12,7 millions de dollars en financement de subventions et de contributions



9,3 millions de dollars engagés dans cet appel de propositions de mai 2022 pour les initiatives enracinées dans les communautés et qui visent à surmonter les principaux défis et à promouvoir l'égalité des communautés 2ELGBTQI+,





3,4 millions de dollars versés à huit projets sollicités.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]