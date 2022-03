NEW YORK, le 14 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à défendre l'égalité des sexes et à prendre des mesures pour que les femmes et les filles puissent réussir au Canada et dans le monde entier.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, dirige la délégation canadienne à la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CCFNU 66). La CCFNU se tiendra du 14 au 25 mars 2022, à la fois virtuellement et à New York, New York.

Outre la ministre Ien, la délégation canadienne comprend d'autres ministres, des parlementaires fédéraux, des personnes représentant les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que des porte-parole et responsables autochtones nationaux. La délégation comprend également des représentantes d'organismes de la société civile, notamment :

Amrita Chavan, Manitoba Association of Women's Shelters

Tapo Chimbganda, Future Black Female (ON)

Daniela Chivu, Le Conseil national des femmes du Canada (QC)

Laurianna Cordiano-Dumas, ACNU-Service jeunesse Canada (QC)

Margaret Gillis, International Longevity Centre Canada (ON)

Lisa Kearney, Women CyberSecurity Society (BC)

Skye Lacroix, ACNU-Service jeunesse Canada (Nunavut)

Ashley Mataya, Labos créatifs (Canada)

Reyhana Patel, Islamic Relief Canada (ON)

Karen Ramchuk, Women in Need Society of Calgary (AB)

Anjum Sultana, Plan International Canada

Cynthia Yu, Hong Maple Foundation (Canada)

Ces personnes se concerteront pour aborder le thème prioritaire mis au programme par la CCFNU cette année : Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophe.

Au cours de la session de la CCFNU, la ministre Ien soulignera que le Canada est résolu à traiter les politiques relatives au climat et à la biodiversité en tenant compte des sexospécifités, et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Citations

« Le Canada est un ardent défenseur de l'égalité des sexes et un partenaire de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques. C'est avec fierté que nous appuyons les efforts internationaux visant l'autonomisation des femmes et des filles et la lutte contre les changements climatiques. Il me tarde de rencontrer mes collègues internationaux cette semaine pour bâtir un monde meilleur pour la génération à venir ».

L'honorable Marci Ien,

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le Canada est un membre fondateur des Nations Unies. En ces temps d'incertitude mondiale, l'ONU demeure une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles.

est un membre fondateur des Nations Unies. En ces temps d'incertitude mondiale, l'ONU demeure une institution importante au sein de laquelle le Canada peut jouer un rôle vital, en faisant progresser et en protégeant les droits de la personne pour toutes et tous, en particulier pour les femmes et les filles. La CCF fait partie d'un mouvement mondial visant à promouvoir l'égalité des genres dans le monde entier. Elle donne la parole à un large éventail de personnes, notamment aux peuples autochtones, aux jeunes et aux personnes vivant dans des situations de conflit et de crise.

Le Canada a occupé un siège à la Commission de la CCF de 2017 à 2021. Ce mandat lui a donné une occasion précieuse d'influencer le travail de la Commission sur les questions qui touchent les femmes et les filles dans le monde.

a occupé un siège à la Commission de la CCF de 2017 à 2021. Ce mandat lui a donné une occasion précieuse d'influencer le travail de la Commission sur les questions qui touchent les femmes et les filles dans le monde. Étant donné que les effets de la pandémie de COVID-19 se font encore sentir, la CCFNU 66 se déroulera cette année sous une forme hybride. Tous les événements parallèles sont entièrement virtuels.

Liens connexes

