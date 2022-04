CALGARY, AB, le 12 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, a rencontré Moonstone Creation pour souligner les initiatives du budget de 2022 qui permettront de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de générer une croissance économique et de réduire les impôts pour les petites entreprises.

Plus précisément, la ministre Hajdu a indiqué à Moonstone Creation que le budget de 2022 propose d'accorder 150 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, au Programme des services relatifs aux terres et au développement économique de Services aux Autochtones Canada et au Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques, afin de favoriser des possibilités économiques prêtes à démarrer dans les communautés autochtones. Afin de soutenir davantage les petites et moyennes entreprises autochtones, le budget de 2022 propose de radier jusqu'à 50 % des prêts consentis dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones liée à la COVID-19 aux entreprises qui avaient besoin d'aide durant la pandémie. Cette mesure permettra aux entreprises détenues par des Autochtones d'être en bonne position pour réussir à long terme.

Le budget de 2022 propose d'éliminer l'accès au taux d'imposition des petites entreprises de façon plus graduelle. L'accès serait complètement éliminé lorsque le capital imposable atteindrait 50 millions de dollars, plutôt que 15 millions. Cette mesure permettra de réaliser des économies d'impôt estimées à 660 millions de dollars sur la période 2022-2023 à 2026-2027, une somme pouvant être réinvestie pour soutenir la croissance et créer des emplois.

Un pilier essentiel du budget de 2022 est l'investissement dans la croissance économique et l'innovation qui sont des éléments clés pour assurer la prospérité à long terme du Canada. Il lancera notamment un nouveau fonds de croissance du Canada de classe mondiale qui attirera des dizaines de milliards de dollars en investissements privés dans les industries canadiennes et les emplois canadiens, et établira une nouvelle agence d'innovation et d'investissement qui aidera à stimuler la productivité et la croissance dans l'ensemble de notre économie. Le budget propose aussi de mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada, qui créera des milliers d'emplois de qualité et tirera parti d'un besoin croissant des minéraux utilisés dans tout, depuis les téléphones jusqu'aux voitures électriques. Les mesures comprennent également des plans visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et à réduire les impôts pour les petites entreprises canadiennes en croissance.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Le budget de 2022 représente une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citation

« Le budget de 2022 prépare le terrain pour que chaque personne dans ce pays puisse réaliser son potentiel. Nous savons que les entreprises ont été durement touchées par la COVID-19, et nous sommes déterminés à continuer de faire des investissements pour créer davantage d'emplois pour la classe moyenne, générer une croissance économique et soutenir les petites entreprises aujourd'hui, demain et dans les décennies à venir. Je suis ravie d'être ici, à Calgary, en compagnie d'une entreprise autochtone locale, pour souligner ces investissements exceptionnels dans des entreprises comme la leur, afin qu'elles puissent continuer à contribuer au dynamisme de leurs communautés et de leurs économies locales. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 comprennent :

1 milliard de dollars pour la création d'une agence canadienne d'innovation et d'investissement, qui travaillera avec les industries et les entreprises canadiennes nouvelles et établies pour les aider à faire les investissements dont elles ont besoin pour innover, croître, créer des emplois et être compétitives dans une économie mondiale en évolution.



L'élimination progressive de l'accès au taux d'imposition des petites entreprises, qui sera entièrement éliminé lorsque le capital imposable atteindra 50 millions de dollars, plutôt que 15 millions, afin d'aider les petites entreprises à demeurer concurrentielles.



35 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-23, pour augmenter les mesures de soutien à la capacité économique, notamment les possibilités de formation spécialisée offertes par des organisations dirigées par des Autochtones.



La radiation jusqu'à 50 % des prêts consentis dans le cadre de l'Initiative de soutien aux entreprises autochtones dans le cadre de la COVID-19, qui a soutenu les entreprises dans le besoin pendant la pandémie, afin de s'assurer que les entreprises détenues par des Autochtones sont en mesure de réussir à long terme.

Produits connexes

Pour les questions qui concernent le Budget 2022, veuillez vous adresser au Ministère des finances.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Les médias peuvent s'adresser à : Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]