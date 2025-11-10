GASPÉ, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le Canada fait face à un monde de plus en plus incertain et en pleine mutation. On assiste à un profond remaniement de l'ordre international fondé sur les règles et du système commercial qui a alimenté pendant des décennies la prospérité du Canada. Les répercussions de ce remaniement se font sentir, elles touchent nos entreprises, nos communautés rurales et nos travailleurs, et causent d'importantes perturbations pour les Canadiens. Mais ensemble, nous y répondons avec force, confiance et détermination.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Mandy Gull-Masty, a visité le Chantier naval Forillon à Gaspé pour annoncer un investissement de plus de 1,1 million de dollars pour le producteur naval. Cet investissement servira à moderniser la rampe de mise à l'eau du chantier, ce qui permettra de stimuler la productivité et la compétitivité de l'entreprise, tout en protégeant des emplois spécialisés et bien rémunérés dans la région.

La ministre a également souligné les investissements prévus dans le budget de 2025 pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure, notamment le Pavillon des requins d'Exploramer, à Sainte-Anne-des-Monts. Elle a annoncé que notre gouvernement va fournir jusqu'à 3,1 millions de dollars pour continuer à soutenir ce projet novateur qui va stimuler le tourisme et l'économie de toute la Gaspésie, et qui fera la fierté de la région.

Il s'agit là d'exemples de projets que notre gouvernement s'engage à appuyer dans le cadre du budget 2025 grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes -- un investissement de 51 milliards de dollars sur dix ans qui permettra de renforcer les infrastructures locales, d'appuyer la croissance régionale et de bâtir un Canada plus fort, d'un océan à l'autre.

Dans un contexte d'incertitude à l'échelle mondiale, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le budget de 2025 :Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, afin qu'elle passe du statut de dépendance à l'égard d'un seul partenaire commercial à celui de puissance économique, plus autonome et résiliente face aux perturbations mondiales. Notre plan met à profit les forces du Canada : des industries de classe mondiale, l'ingéniosité de nos travailleurs et entrepreneurs, une main-d'œuvre talentueuse et hautement spécialisée, une diversité de partenariats commerciaux et un marché canadien florissant, dont les Canadiens seront les meilleurs clients. Nous bâtissons une économie faite par les Canadiens, pour les Canadiens.

Pour ce faire, le nouveau gouvernement du Canada a besoin d'un budget qui cible les investissements. Nous réduirons les dépenses de fonctionnement et investirons davantage dans la main-d'œuvre, les entreprises et les infrastructures d'intérêt national qui feront croître notre économie. Le budget de 2025 met en œuvre l'examen exhaustif des dépenses qui modernise le gouvernement, améliore l'efficience et offre de meilleurs résultats et services à la population canadienne. Il comporte des économies totalisant 60 milliards de dollars sur cinq ans et il prévoit des investissements historiques dans le logement, les infrastructures, la défense, la productivité et la compétitivité. Ce sont des investissements intelligents et stratégiques qui stimuleront la confiance du secteur privé et généreront plus de 1 000 milliards de dollars en investissements supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Les pays du monde entier font face à d'importants défis économiques, et le Canada ne fait pas exception. Le budget de 2025 représente le plan du nouveau gouvernement pour surmonter ces défis en faisant preuve de force, de détermination et d'action. C'est notre plan de reprendre les choses en main et de bâtir l'avenir que nous voulons, en tant que peuple et en tant que pays. Notre plan est de bâtir un Canada fort, afin que les Canadiens puissent se façonner un avenir à la hauteur de leurs ambitions.

Citation

« L'incertitude mondiale exige des mesures audacieuses pour assurer l'avenir du Canada. Le budget de 2025 est un budget d'investissements. Des investissements générationnels pour relever les défis du moment et veiller à ce que notre pays ne se contente pas de tenir le coup, mais plutôt qu'il s'en sorte plus fort. C'est notre moment de bâtir un Canada fort, et notre plan est clair : nous bâtirons notre économie, protégerons notre pays et donnerons aux Canadiens les moyens de réussir. Lorsque nous misons sur nos forces, nous pouvons créer bien plus pour nous-mêmes que ce qui pourrait nous être enlevé. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Le Budget 2025 - Un Canada fort investit dans les gens et les industries qui font la force de nos régions. Ici, en Gaspésie, nous appuyons deux moteurs bien concrets -- le Chantier naval Forillon à Gaspé et Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts -- qui stimulent l'innovation et la compétitivité économique, créent et protègent de bons emplois et renforcent nos communautés côtières. Ce sont des investissements ciblés et porteurs qui ouvrent des débouchés durables pour les familles, soutiennent la croissance de nos entreprises et mobilisent l'investissement privé dans toute la région. C'est ainsi qu'on bâtit un Canada plus fort et plus résilient. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Produits connexes

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Finances Canada, [email protected], 613-369-4000