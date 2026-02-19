Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
19 févr, 2026, 10:06 ET
KUUJJUAQ, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce importante visant à soutenir et renforcer les communautés inuites dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. L'annonce sera faite lors de la réunion trimestrielle du Conseil régional de l'Administration régionale Kativik.
Participation des médias :
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire et confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias de Services aux Autochtones à l'adresse [email protected].
Date : Le jeudi 19 février 2026
Heure : 13 h 30 (HE)
Lieu :
Administration régionale Kativik
860, cercle Kaivivvik
Kuujjuaq (Québec)
Virtuellement :
Lien de vidéoconférence : https://krg-ca.zoom.us/j/81292185154?pwd=GnANG9fUGO261JId6VqP26hSqaN6ie.1
Suivez-nous sur X :
GouvCan - Autochtones
(https://twitter.com/GCAutochtones)
SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
Partager cet article