La ministre Gould rend publique une déclaration sur l'intégrité en ligne en prévision des élections fédérales de 2019

OTTAWA, le 27 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada sait que les plateformes de médias sociaux aident grandement à favoriser la santé et la résilience de la démocratie. Cependant, le Canada n'est pas à l'abri des gens malveillants qui voudraient faire de la désinformation pour influencer le résultat des élections fédérales de 2019. Dans le cadre du plan global du Canada pour défendre la démocratie canadienne et encore mieux protéger nos systèmes électoraux contre les cybermenaces et tout autre type de menace, des représentants du gouvernement travaillent de concert avec les plateformes de médias sociaux à ces enjeux.

Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, la ministre des Institutions démocratiques, a rendu publique une déclaration qui aidera les plateformes sociales et numériques à favoriser l'intégrité, la transparence et l'authenticité du contenu publié, en prévision des élections à venir. La Déclaration du Canada sur l'intégrité électorale en ligne énonce l'entente établie avec les plateformes à l'égard de leurs responsabilités dans l'espace démocratique en ligne.

En plus d'obtenir le soutien de Microsoft et de Facebook, la ministre Gould a exhorté toutes les plateformes numériques en activité au Canada à s'engager publiquement à répondre à ces attentes.

La Déclaration du Canada sur l'intégrité électorale en ligne fait partie des mesures prises de manière continue par le gouvernement pour protéger les Canadiens dans la sphère numérique.

« Le monde numérique demeure un terrain fertile pour les gens malveillants qui se servent des plateformes de médias sociaux pour propager de la fausse information afin de s'ingérer dans les élections et d'en influencer l'issue. Le gouvernement doit protéger les Canadiens de telles menaces, et nous nous attendons à ce que les plateformes de médias sociaux prennent des mesures pour contrer et réduire ces menaces. »

‑ L'honorable Karina Gould, ministre des Institutions démocratiques

Le 30 janvier 2019, la ministre des Institutions démocratiques, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale ont annoncé la mise en place d'un plan global pour défendre la démocratie canadienne et mieux protéger nos systèmes électoraux contre les cybermenaces et les autres types de menace.

La Déclaration du Canada sur l'intégrité électorale est le fruit de discussions en cours avec les plateformes, qui s'engagent comme notre gouvernement à favoriser des élections justes, libres et sûres.

sur l'intégrité électorale est le fruit de discussions en cours avec les plateformes, qui s'engagent comme notre gouvernement à favoriser des élections justes, libres et sûres. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du Canada a lancé la Charte numérique du Canada pour orienter l'élaboration des politiques gouvernementales liées à l'espace numérique, et il s'est rallié à la communauté internationale et aux entreprises du domaine de la technologie en adhérant à l'Appel à l'action de Christchurch , une initiative sans précédent.

a lancé la Charte numérique du pour orienter l'élaboration des politiques gouvernementales liées à l'espace numérique, et il s'est rallié à la communauté internationale et aux entreprises du domaine de la technologie en adhérant à l'Appel à l'action de , une initiative sans précédent. En décembre 2018, le Parlement a adopté le projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections, qui établit des exigences concrètes relativement aux activités menées en ligne afin de protéger le processus électoral canadien.

