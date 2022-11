La ministre Geneviève Guilbault va de l'avant avec le radar photo fixe sur Dufferin-Montmorency

Intersection de l'autoroute 440 (Dufferin-Montmorency) et du boulevard François-De Laval à Québec

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'implantation d'un radar photo fixe sur l'autoroute Dufferin-Montmorency (A-440) en amont du boulevard François-De Laval, à Québec.

Cette intervention fait suite à un tragique accident mortel survenu en 2021 et à une analyse d'admissibilité du site. Cette dernière s'étant avérée positive, les travaux pour l'installation de ce nouveau radar photo fixe sont officiellement en cours et se dérouleront sur quelques semaines.

Ce nouvel équipement permettra d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation dans ce secteur fort achalandé. L'objectif est de sensibiliser les usagers de la route à l'importance de respecter la limite de vitesse affichée de 70 km/h.

Rappelons que le Ministère a également procédé à l'installation d'une boucle de détection à l'extrémité de la voie de virage à gauche, menant au boulevard François-De Laval, de manière à éviter tout débordement des véhicules en attente de virage sur les voies rapides contiguës.

Citation

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour votre gouvernement. C'est pourquoi nous n'avons pas attendu le rapport du coroner avant de mettre en place une mesure concrète visant à modifier le comportement des conducteurs. Si des recommandations sont par ailleurs formulées par le coroner, nous les analyserons avec la rigueur et l'attention habituelles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le radar photo sera mis en fonction d'ici le début de l'année 2023.

Le coût d'implantation du radar photo est de 325 000 $.

Les radars photo exercent un contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peu importe les conditions climatiques. Puisque la présence des radars photo est signalée à l'avance, les conducteurs tendent à modifier leur comportement, ce qui génère une augmentation globale de la sécurité des usagers.

Liens connexes

Pour de l'information supplémentaire sur les radars photo, consultez la section Radars photo | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

