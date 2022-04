GUELPH, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable est le plan du gouvernement pour aider les Canadiens à aller de l'avant, et un volet important de ce plan comprend des investissements intelligents visant à renforcer et à diversifier l'économie.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, était à Guelph et à Cambridge en compagnie de Lloyd Longfield et Bryan May, députés de Guelph et de Cambridge respectivement, pour rencontrer des membres de l'hôtel de ville, du centre des affaires et de la chambre de commerce de Guelph afin de discuter des mesures prises par le gouvernement pour favoriser la réussite et la croissance des entreprises. Elle a également rencontré des représentants de Grand Innovations et de Drayton Entertainment à Cambridge, en Ontario, où elle a visité leurs installations et en a profité pour souligner les mesures prises par le gouvernement pour soutenir le secteur des arts de la scène et l'innovation tout au long de la pandémie.

Le budget de 2022 propose d'établir le fonds de croissance du Canada afin d'attirer les investissements importants du secteur privé qui permettront d'atteindre d'importants objectifs en matière de politique économique nationale. La présidente a aussi organisé une table ronde avec le centre des affaires de Guelph pour discuter du Programme de financement des petites entreprises du Canada et du Programme canadien d'adoption du numérique, qui visent à assurer la transition des entreprises vers le numérique, à accroître le commerce électronique et à numériser les activités commerciales.

La plus grande mobilisation de capitaux mondiaux depuis la révolution industrielle étant déjà en cours, le Canada a la possibilité de devenir un chef de file de l'énergie propre de l'avenir. Le budget de 2022 aidera le Canada à diriger les efforts déployés à l'échelle mondiale pour lutter contre les changements climatiques, protéger la nature et bâtir une économie propre qui aidera les Canadiens à trouver des emplois intéressants et bien rémunérés aujourd'hui et demain. Lors d'une table ronde avec la chambre de commerce de Guelph, la présidente a également eu l'occasion de discuter de la façon dont les améliorations apportées à notre cadre réglementaire favoriseront l'emploi et la croissance dans des secteurs comme l'agroalimentaire, les biosciences et les transports, ce qui encouragera davantage l'innovation.

La présidente a aussi rejoint le premier ministre et d'autres députés locaux au centre islamique de Cambridge pour l'inauguration de l'International School of Cambridge afin de célébrer la fin des travaux d'agrandissement de l'école et de participer au Ramadan avec la collectivité.

Citation

« Il est temps pour nous de nous concentrer sur une économie forte et inclusive. Grâce à des investissements intelligents et ciblés, nous nous attaquons à des défis auxquels sont confrontées nos petites et moyennes entreprises. Nous savons que notre économie repose sur le numérique. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de veiller à ce que nos petites entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour réussir et de mettre en œuvre les stratégies de main-d'œuvre qui les aideront à croître. »

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Initiatives présentées dans le budget de 2022 qui favorisent l'innovation et la croissance économique :

Montant de 4 milliards de dollars destiné au Programme canadien d'adoption du numérique qui vise à aider les entreprises à passer au numérique, à augmenter leur présence dans le commerce électronique et à numériser leurs activités commerciales;



Amélioration du Programme de financement des petites entreprises du Canada par l'augmentation du financement annuel aux petites entreprises d'environ 560 millions de dollars.

Masures annoncées dans le budget de 2022 pour lutter contre les changements climatiques :

Financement de plus de 3 milliards de dollars servant à rendre l'adoption des véhicules à zéro émission plus abordable et à établir un réseau national de bornes de recharge;



Création du fonds de croissance du Canada pour permettre d'attirer des centaines de milliards de dollars de capitaux privés pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050. Ce fonds sera capitalisé au départ à hauteur de 15 milliards de dollars sur les cinq prochaines années et ciblera trois dollars de capitaux privés par tranche d'un dollar d'investissement;

Le budget prévoit aussi 43,5 millions de dollars sur cinq ans et 8,7 millions de dollars par la suite pour la mise sur pied d'une agence canadienne de l'eau. Un financement de millions de dollars supplémentaires est proposé pour maintenir le Plan d'action sur l'eau douce, soutenir la Région des lacs expérimentaux et appuyer la Commission des pêcheries des Grands Lacs;



Expansion du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et soutien de l'énergie propre au Yukon ;

;

Renforcement des incitatifs financiers pour l'adoption accélérée des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone par l'industrie;



Nouveau crédit d'impôt pour les investissements dans les technologies propres, axés sur les technologies à zéro émission, les solutions de stockage par batteries et l'hydrogène propre. De plus, 30 millions de dollars sur deux ans permettront de retourner les produits issus de la redevance sur les combustibles aux petites et moyennes entreprises.

