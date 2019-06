La ministre du Tourisme rencontre les intervenants de l'industrie du tourisme autochtone

QUÉBEC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a poursuivi sa démarche de consultation de l'industrie touristique avec la rencontre de dizaines d'intervenants de l'industrie du tourisme autochtone. Les rencontres, qui se sont déroulées en présence de la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, ont permis d'élargir la réflexion amorcée auprès de l'ensemble des régions touristiques au cours des derniers mois.

La ministre a profité de cette journée pour rencontrer des chefs de communautés et des représentants d'associations touristiques autochtones. Ces rendez-vous ont permis d'aborder avec eux les enjeux auxquels ils font face et de discuter de leur vision et de leurs ambitions visant à faire du tourisme au Québec un incontournable à l'échelle internationale.

Rappelons que cette consultation comprend notamment une tournée de 18 arrêts à travers le Québec et un appel de mémoires et de commentaires qui s'est terminé le 21 juin. L'objectif est d'alimenter les travaux d'élaboration de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025.

Citations :

« Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion de prendre le pouls des représentants d'entreprises autochtones et d'échanger avec eux sur leur réalité. La stratégie de croissance économique qui sera présentée en mai 2020 traduira une vision concertée de l'industrie et permettra de développer le potentiel des entreprises touristiques québécoises. En mettant en commun les idées de l'ensemble des acteurs du secteur et en étant attentifs aux commentaires des gens qui constituent la première ligne de l'offre touristique, nous allons renforcer l'appétit des touristes pour le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La culture des communautés des Premières Nations et des Inuits fait partie de l'ADN du Québec et leur richesse et diversité doivent faire partie de l'offre touristique québécoise. Leurs identités distinctes, leurs histoires, leurs langues, leurs réalisations, leurs modes de vie sont à découvrir et à redécouvrir. Grâce à l'exercice d'aujourd'hui, la stratégie qui sera élaborée au cours des prochains mois répondra fidèlement aux besoins de l'ensemble des acteurs de l'industrie. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones



Faits saillants :

La démarche de consultation se conclura par le dévoilement de la stratégie de croissance économique de l'industrie touristique 2020-2025 lors des Assises du Tourisme 2020. Elle comprend les phases suivantes :

Présentation des constats de la tournée des régions et validation des orientations envisagées auprès de l'industrie touristique, lors des Assises du Tourisme 2019.



Appel de mémoires, d'avis et de commentaires.



Rencontres de groupes de travail mixtes (représentants du ministère du Tourisme, de l'industrie, de ministères et d'organismes partenaires, etc.).



Consultations ciblées.

