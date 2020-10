La ministre du Tourisme annonce que les amateurs de ski alpin pourront profiter de la saison hivernale

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière est heureuse d'annoncer que les Québécois pourront pratiquer les sports de glisse dans les stations de ski cet hiver. Le gouvernement du Québec souligne le travail proactif des représentants des stations de ski qui a mené à l'approbation, par la Direction de la santé publique, du guide sanitaire qui leur permettra d'opérer pour la prochaine saison.

Le guide de mesures sanitaires spécifique aux stations de ski a été élaboré en collaboration avec les autorités gouvernementales et les partenaires de l'industrie touristique. Ces mesures sanitaires visent à permettre la pratique de sports de glisse tout en assurant la sécurité du public. Ainsi, les 75 stations de ski du Québec devront appliquer ces mesures en tout temps, en plus de se conformer aux directives de la santé publique qui prévaudront lorsqu'elles seront en opération.

Le guide sanitaire vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l'industrie touristique, qui comprend des règles de base applicables à l'ensemble du secteur touristique.

Citations :

« Aujourd'hui je me réjouis, avec tous les Québécois, que les stations de ski aient eu le feu vert pour accueillir les skieurs et les planchistes cet hiver. Je suis convaincue que les adeptes collaboreront pleinement afin de respecter les mesures mises en place pour freiner la propagation du virus. L'hiver est magique au Québec et je souhaite que tous les Québécois puissent en profiter pleinement, tout en continuant de se protéger eux-mêmes et de protéger les autres. Je félicite les leaders de l'industrie du ski qui ont travaillé avec rigueur et proactivité afin de préparer une saison qui se déroulera dans le plus grand respect des consignes sanitaires. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis heureuse de l'annonce d'aujourd'hui et suis convaincue que les amateurs de ski et de planche à neige seront fin prêts à entamer la saison lorsque celle-ci débutera. Il est important de maintenir, autant que possible et de façon sécuritaire, la pratique des activités physiques. J'invite tous les Québécois et toutes les Québécoises à se réapproprier l'hiver et à profiter de toutes les possibilités que cette merveilleuse saison nous offre pour bouger et s'amuser. Les bienfaits, tant physiques que psychologiques, sont considérables et nous permettent de mieux passer à travers cette pandémie. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine

« L'autorisation transmise aujourd'hui par le gouvernement pour la pratique des sports de glisse dans les stations de ski du Québec est une nouvelle qui réjouira les nombreux adeptes du ski et de la planche à neige présents dans toutes les communautés québécoises. Le travail d'analyse des autorités a été exceptionnel et nous sommes heureux de pouvoir finaliser les préparatifs de la prochaine saison en vue d'assurer la sécurité des visiteurs et de tout le personnel œuvrant au sein de l'industrie. »

Yves Juneau, président-directeur général de l'Association des stations de ski du Québec

