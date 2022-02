La ministre des Services aux Autochtones termine sa visite inaugurale dans des communautés des Premières Nations en Colombie-Britannique

COLOMBIE-BRITANNIQUE, le 26 févr. 2022 /CNW/ - Cette semaine, lors de sa première visite en Colombie-Britannique à titre de ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu s'est rendue dans un certain nombre de communautés autochtones touchées par les événements de 2021. Elle a pu discuter avec les dirigeants de ces Premières Nations des priorités communes et des défis engendrés par les événements et les situations d'urgence récents, ainsi que des mesures de soutien continues qui seront nécessaires dans les mois à venir.

La ministre Hajdu et Services aux Autochtones Canada tiennent à souligner la résilience et la force dont ont fait preuve les dirigeants des Premières Nations et les équipes de services d'urgence de la région au cours des derniers mois. Elle a également offert son soutien continu aux communautés et aux survivants des pensionnats, pour qui l'identification de tombes anonymes perpétue les traumatismes intergénérationnels causés par ces établissements.

Le 23 février, la ministre Hajdu s'est rendue à Kamloops et a rencontré le chef Willie Sellars de la Première Nation de Williams Lake. Elle a transmis les condoléances du gouvernement du Canada en lien avec l'identification de possibles lieux de sépulture sur le site de l'ancien pensionnat de la Mission St-Joseph.

La ministre Hajdu a prononcé une allocution virtuelle devant les chefs présents à la réunion de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique. Dans son allocution, elle a reconnu les répercussions continues de la pandémie, des changements climatiques et de la crise des opioïdes sur les Premières Nations et a confirmé l'engagement du Canada à continuer de travailler avec communautés autochtones pour répondre à ces situations d'urgence.

Elle a rencontré la First Nations Emergency Services Society (FNESS) et le First Nations Leadership Council pour discuter de préoccupations et de priorités communes, et a confirmé un montant supplémentaire de 5,7 millions de dollars pour des mesures du soutien du Programme d'aide à la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada pour 2022-23 exercice. Ce financement s'ajoute aux 6,2 millions de dollars versés à la Société depuis l'été dernier pour aider les Premières Nations dans leurs efforts d'intervention et de rétablissement.

La ministre Hajdu a également été accueillie par Kukpi7 Roseanne Casimir et le Conseil des Tk'emlups te Secwepemc dans leur communauté. Ils ont discuté d'un certain nombre de priorités, y compris le logement, le développement économique, le soutien en santé mentale, la souveraineté alimentaire et l'importance de protéger les lieux sacrés de sépultures anonymes d'enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Le 24 février, la ministre Hajdu a rencontré le chef Marcel Shackelly de la bande indienne de Nooaitch pour discuter des répercussions des inondations sur sa communauté, ainsi que des efforts de rétablissement et de reconstruction.

Plus tard dans la journée, elle a rencontré la cheffe Christine Minnabarriet de la bande indienne de Cook's Ferry, le chef Arnold Lampreau, de la bande indienne de Shackan, et le chef Lee Spahan, de la bande indienne de Coldwater. Elle a fait une visite aérienne de leurs communautés, qui ont été durement touchées par les inondations dévastatrices de novembre dernier. Elle a pu constater de ses propres yeux les dommages considérables causés aux infrastructures et à l'environnement.

Au cours de la dernière année, les Premières Nations de la Colombie-Britannique ont connu des situations d'urgence aggravantes sans précédent, notamment des inondations et des incendies de forêt, la crise des opioïdes et la pandémie actuelle de COVID-19. De plus, les communautés continuent de vivre avec les traumatismes des pensionnats, au moment où leurs recherches mènent à l'identification de tombes non marquées.

Services aux Autochtones Canada et le gouvernement du Canada continueront de travailler en partenariat avec les dirigeants des Premières Nations et les services d'urgence au moment où ils soutiennent leurs communautés et leurs résidents pendant ces événements difficiles et dans leurs priorités pour les mois à venir.

Citations

« Merci aux Premières Nations de la Colombie-Britannique pour leur accueil chaleureux dans leurs territoires. Je salue les chefs, les conseils et les équipes des services d'urgence des Premières Nations pour les efforts extraordinaires qu'ils ont déployés au cours de la dernière année afin de répondre à des situations d'urgence sans précédent et aggravantes. J'ai été très touchée par les conversations que j'ai eues avec des survivants et des dirigeants communautaires au sujet de l'identification récente de tombes non marquées sur les sites de l'ancien pensionnat de la Mission St-Joseph et de l'ancien pensionnat de Kamloops, et je reconnais le deuil, le traumatisme et la douleur que l'identification de ces tombes non marquées ont causés. Notre gouvernement demeure résolu à travailler en partenariat pour vous soutenir, vous et l'ensemble des membres de vos communautés, en cette période difficile. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

En décembre 2021, le gouvernement du Canada a engagé 5 milliards de dollars pour aider la Colombie-Britannique à se remettre des catastrophes naturelles.

En Colombie-Britannique, SAC a conclu une entente de service avec Emergency Management British Columbia pour fournir des services de gestion des urgences dans les réserves comparables à ceux offerts aux autres collectivités de la province. Le Ministère rembourse aux Premières Nations ainsi qu'aux provinces, aux territoires et aux tiers fournisseurs autorisés de services d'urgence 100 % des coûts admissibles d'intervention et de rétablissement, y compris les coûts d'évacuation.

Un protocole d'entente tripartite sur les services de gestion des urgences avec le Conseil des dirigeants des Premières Nations, la province de la Colombie-Britannique et SAC prépare également le terrain pour une approche trilatérale. Ces ententes sous-tendent les discussions en cours entre les partenaires sur la façon de mieux soutenir les Premières Nations en cas d'urgence et d'inclure la FNESS dans les plateformes d'intervention d'urgence.

À ce jour, RCAANC a approuvé 65 demandes de financement liées à la recherche, à la collecte de connaissances, à la commémoration, à la commémoration et aux enquêtes sur le terrain sur les pensionnats indiens, pour un total d'un peu plus de 73,8 millions de dollars. De ce total approuvé, 14 sont des initiatives communautaires en Colombie-Britannique.

