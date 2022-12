La ministre Déry augmente l'aide financière aux études de 206 M$ pour les cinq prochaines années

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, est heureuse d'annoncer l'adoption d'une augmentation de 45,6 M$ pour l'année 2022-2023 du Programme de prêts et bourses, ce qui se traduira par un investissement de 206 M$ pour les cinq prochaines années. Grâce à l'adoption du projet de règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux études, différentes mesures pourront être mises en place pour permettre à davantage d'étudiantes et d'étudiants de poursuivre leurs études, tout en bénéficiant d'un soutien financier essentiel.

Des mesures concrètes pour répondre aux besoins

L'augmentation du coût de la vie liée à l'inflation a des effets sur toute la population, notamment sur les étudiantes et étudiants. Les modifications proposées permettront d'augmenter l'aide accordée, de rendre plus d'étudiantes et d'étudiants admissibles à de l'aide pour leurs études et de mieux répondre aux besoins de ceux d'entre eux qui ont des enfants à charge.

Tout d'abord, soulignons l'augmentation du montant des revenus annuels servant à l'établissement de la contribution des tiers. Cette modification permettra de verser environ 45 M$ en aide supplémentaire annuelle, dont environ 43 M$ en bourses, pour environ 30 000 bénéficiaires.

Mentionnons également une mesure qui bénéficiera à 500 étudiants-parents, majoritairement des mères monoparentales, soit l'augmentation de l'exemption des montants reçus à titre de pensions alimentaires pour enfants dans le calcul de l'aide financière aux études. Le coût annuel de cette modification est évalué à environ 600 000 $.

Citation :

« La bonification des barèmes de prêts et bourses, surtout dans le contexte actuel d'inflation, permettra d'appuyer particulièrement les ménages les plus pauvres. Nous souhaitons mieux soutenir les étudiants et rendre l'enseignement supérieur plus accessible. J'ai une pensée particulière pour les nombreux étudiants-parents que nous venons soutenir avec ces bonifications. Nous nous adaptons à leurs besoins et à leurs réalités et j'en suis très fière. Voilà une preuve de plus que l'enseignement supérieur est une priorité de notre gouvernement et un pilier de notre société. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'aide financière aux études a été publié à la Gazette officielle du Québec le 22 juin 2022 aux fins de consultation.

a été publié à la le 22 juin 2022 aux fins de consultation. La mesure visant l'augmentation de l'exemption des montants reçus à titre de pensions alimentaires pour enfants dans le calcul de l'aide financière aux études fait suite à une décision du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Elle concerne plus précisément l'augmentation de l'exclusion des pensions alimentaires pour les prestataires de l'assistance sociale et est en concordance avec la volonté exprimée par le gouvernement du Québec dans son budget 2022-2023.

Les sommes pour l'année scolaire 2022-2023 seront versées au cours de l'hiver 2023.

