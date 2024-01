La ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, invite les jeunes à découvrir les métiers d'avenir qui se cachent derrière leurs passions

QUÉBEC, le 15 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, lance la nouvelle campagne « Une passion, une foule d'options », qui vise à promouvoir les métiers d'avenir auprès des jeunes de 14 à 24 ans.

Faites-le test en ligne!

Sur Québec.ca/emploisdavenir, les jeunes peuvent remplir un questionnaire, inspiré du test RIASEC, qui leur permet d'obtenir un portrait de leurs intérêts professionnels en fonction de leurs habiletés, intérêts et traits de personnalité. Selon le profil qu'ils obtiennent (réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant et conventionnel), les jeunes peuvent explorer les métiers dont la pratique pourrait être motivante et épanouissante pour eux.

Le génie, les technologies de l'information et la construction de l'avant!

Du 15 janvier au 30 mars 2024, trois domaines identifiés comme stratégiques pour l'économie québécoise dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre, soit le génie, les technologies de l'information et la construction, seront mis en valeur.

Citation

« Faire le lien entre une passion et un métier peut être un facteur déterminant dans un choix de carrière. La nouvelle campagne des métiers d'avenir propose des outils pour amener les jeunes à découvrir des métiers qui leur ressemblent, et ce, dans toutes les régions du Québec. Les jeunes occuperont plus de la moitié des emplois disponibles au cours de la prochaine décennie. C'est donc d'autant plus important de mettre en lumière les métiers qui offrent des perspectives intéressantes et qui correspondent à leur profil. J'invite les jeunes à faire le test en ligne! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Fait saillant

La typologie RIASEC est devenue une référence mondiale dans le milieu de l'orientation professionnelle. Elle s'appuie sur le fait que ce sont surtout les deux ou trois premiers types caractéristiques d'une personne qui ont une influence significative sur sa manière d'être et d'agir dans sa vie tant personnelle que professionnelle.

