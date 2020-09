La ministre Danielle McCann confirme un investissement de plus de 3,5 M$ au Cégep de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est fière d'annoncer que son gouvernement accorde une aide financière de 3 583 119 $ au Cégep de Saint-Jérôme pour les infrastructures du Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant, et ce, afin qu'il puisse poursuivre ses activités.

Cette somme permettra au Cégep de Saint-Jérôme de couvrir le coût relatif des frais d'occupation et de fonctionnement du Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant (CECMT) pour les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026. Rappelons que le CECMT, qui s'est vu accorder en 2016 le statut d'établissement permanent, relève du Cégep depuis 2007 et accueille 170 étudiants annuellement dans des programmes d'études préuniversitaires en arts, sciences de la nature, sciences humaines ainsi que dans des programmes d'études techniques en gestion hôtelière et gestion de commerce.

Citations :

« Je suis fière d'annoncer que notre gouvernement confirme son soutien financier au Cégep de Saint-Jérôme qui permet, avec les programmes offerts par le Centre d'études collégiales de Mont-Tremblay depuis 2018, d'accroître les services proposés aux étudiantes et étudiants de la région. Ce projet est à l'image de la vision et des efforts concertés souhaités par les différents acteurs des milieux collégiaux et universitaires. Je me réjouis de cette bonne nouvelle, qui contribuera au succès et au rayonnement du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant pour les prochaines années. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les étudiantes et étudiants de notre région, qui pourront ainsi continuer d'avoir accès à un enseignement supérieur et à une formation spécialisée de qualité, dans un environnement dynamique et à proximité. Les compétences acquises par les étudiants, tout comme le développement de la main-d'œuvre, seront aussi bénéfiques pour la croissance économique de la région. Je suis fière du travail que j'ai accompli en collaboration avec l'équipe de ma collègue ministre de l'Enseignement supérieur, au bénéfice des gens de ma circonscription. Je tiens surtout à féliciter la direction et l'équipe du CECMT ainsi que tous les acteurs impliqués dans ce dossier pour leur travail colossal ayant mené à l'aboutissement de ce projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Nous verrons bientôt le fruit de nos efforts collectifs s'édifier dans un magnifique environnement. Cette nouvelle construction, représentant presque le double de la superficie actuelle de notre centre, permettra aux étudiants d'habiter des espaces répondant parfaitement à leurs besoins ainsi qu'à ceux de la communauté. Merci au ministère de l'Enseignement supérieur de son écoute et de son ouverture lorsque nous l'avons interpellé avec optimisme pour la concrétisation de ce chantier porteur d'avenir pour notre belle région! »

Nadine Le Gal, directrice générale, Cégep de Saint-Jérôme

