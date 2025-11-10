GATINEAU, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, participera à la 30e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (la COP30) qui se tiendra à Belém, au Brésil, où elle dirigera la délégation canadienne afin de faire avancer les efforts internationaux de lutte contre les changements climatiques. La COP de cette année marque le 10e anniversaire de l'Accord de Paris, un traité mondial historique qui engage le Canada et près de 200 autres pays à prendre des mesures pour limiter le réchauffement planétaire et renforcer la réponse mondiale aux changements climatiques.

À la tête de la délégation, la ministre Dabrusin défendra les priorités environnementales lors de réunions bilatérales stratégiques, de tables rondes de haut niveau et de séances réunissant toutes les sphères de la société où seront présentes d'autres délégations et organisations internationales. La délégation du Canada représentera les divers points de vue de la société canadienne, y compris ceux des représentants autochtones, des organisations de la société civile, des jeunes, des entreprises canadiennes, des organisations syndicales et des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux. Le pavillon du Canada à la COP30 sera un espace clé pour mettre en valeur les dialogues dirigés par le Canada sur les changements climatiques; pas moins de 60 séances sont au programme cette année.

L'équipe de négociation du Canada sur le terrain à la COP30 travaille de façon constructive pour harmoniser l'ambition et l'action collective. Lors du sommet sur le climat de Belém, qui a réuni des chefs d'État les 6 et 7 novembre, le Canada a souscrit à plusieurs initiatives qui aideront la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour atteindre la carboneutralité et réagir aux répercussions des changements climatiques. Le Canada a adhéré à l'engagement Belém 4x sur les combustibles durables et à la déclaration de la coalition ouverte pour la conformité des marchés du carbone. Le Canada s'est également joint à la coalition pour la croissance des marchés du carbone, qui vise à accroître la demande de crédits carbone à haute intégrité et à augmenter les investissements privés dans l'atténuation des gaz à effet de serre. De plus, le Canada a appuyé l'appel à l'action du Brésil sur la gestion intégrée des incendies et la résilience aux feux de forêt afin de faire progresser la coopération internationale sur la préparation et l'intervention en cas d'urgence. Faisant fond sur la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt du G7 et agissant en complémentarité avec elle, cet appel à l'action contribuera à garder l'élan en vue de renforcer la coopération internationale sur la gestion des feux de forêt.

Le Canada dirige les efforts mondiaux visant à renforcer les systèmes d'alerte précoce dans les pays en développement, notamment par son soutien à l'initiative des systèmes d'alerte précoce face aux risques posés par le climat (CREWS). Assumant l'actuelle présidence de l'initiative CREWS, le Canada organise une activité pour lancer la stratégie CREWS 2030, qui trace une voie audacieuse vers l'avenir, permettant aux pays vulnérables au climat de bâtir des systèmes inclusifs, efficaces et durables qui sauvent des vies, protègent les moyens de subsistance et réduisent les risques de pertes et de dommages. Cette stratégie souligne les progrès réalisés vers une couverture universelle d'ici 2027 dans le cadre de l'initiative Alertes précoces pour tous du secrétaire général des Nations Unies.

Le message du Canada à la COP30 sera clair : l'action en faveur du climat n'est pas qu'une responsabilité morale, c'est une nécessité économique. Un leadership inclusif, innovateur et ambitieux et la mise en œuvre de l'Accord de Paris aideront à façonner un avenir résilient et prospère qui ne laisse personne pour compte. Grâce à des technologies plus propres, à des pratiques commerciales plus judicieuses et à une énergie plus durable, le Canada prouvera que la croissance économique et la réduction des émissions sont tout à fait conciliables.

Citations

« Les changements climatiques touchent tous les aspects de notre vie, et la collaboration est essentielle pour créer des solutions qui durent. Nous avons hâte d'unir nos efforts à ceux de la communauté mondiale lors de la COP30 pour passer de l'ambition à la phase de mise en œuvre et mettre le cap vers l'avenir sobre en carbone que nous convoitons tous. Notre objectif est clair : il faut maintenir les hausses de température en deçà de 1,5 °C et accélérer la résilience mondiale. Il s'agit non seulement d'un impératif moral et environnemental, mais aussi d'un investissement judicieux dans notre avenir collectif. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La COP30 est la 30 e Conférence annuelle des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle se déroulera du 10 au 21 novembre 2025, à Belém, au Brésil.

Conférence annuelle des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle se déroulera du 10 au 21 novembre 2025, à Belém, au Brésil. La délégation canadienne sera dirigée par la ministre Julie Dabrusin, et Jeanne-Marie Huddleston, négociatrice en chef du Canada pour le climat.

Le Canada tiendra un pavillon national lors de la COP30. Le pavillon du Canada réunira des partenaires et des intervenants clés pour échanger des points de vue, favoriser de nouveaux partenariats et une nouvelle collaboration et promouvoir les mesures de lutte contre les changements climatiques du Canada.

En 2015, le Canada et 194 autres pays ont adopté l'Accord de Paris, engageant presque tous les pays du monde à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

Depuis 2015, le Canada a versé plus de 8,7 milliards de dollars au financement international de la lutte contre les changements climatiques, aidant ainsi à atteindre l'objectif mondial de 100 milliards de dollars américains dans le cadre de l'Accord de Paris. Ce soutien devrait réduire ou prévenir 514 mégatonnes d'émissions d'ici 2050 et aider 14,3 millions de personnes dans les pays en développement à s'adapter aux impacts climatiques.

La lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature vont de pair. Le Canada travaille avec ses partenaires pour mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, afin de soutenir les efforts visant à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à inverser cette tendance d'ici 2030 et à placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

