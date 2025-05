La ministre Charest invite tout le monde à bouger à l'occasion de la Journée nationale du sport et de l'activité physique

QUÉBEC, le 2 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l'activité physique (JNSAP), la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, invite la population à prendre le temps de bouger. Cette journée se veut une belle occasion de rappeler aux Québécoises et Québécois l'importance d'incorporer dans leur routine quotidienne un moment pour pratiquer des activités physiques, sportives ou de plein air.

Évidemment, de nombreux bienfaits physiques et psychologiques découlent de la pratique d'activités physiques. Celles-ci jouent un rôle majeur dans la prévention en santé et aident à prévenir les problèmes de santé mentale ainsi qu'à diminuer les risques de maladies chroniques et dégénératives. Lors de la pratique d'un sport ou d'une activité physique, le plaisir de bouger et le sentiment de satisfaction qui en découle favorisent une pratique régulière et éventuellement l'instauration durable d'une véritable culture du mouvement dans la société.

L'objectif de la JNSAP est simple : multiplier les occasions de bouger au Québec. Rappelons que les municipalités, les organismes sportifs, de loisir et de plein air et les établissements scolaires jouent tous un rôle essentiel dans la promotion de la pratique régulière d'activités physiques et sont invités à continuer de mettre de l'avant des occasions à cet effet dans leurs activités et installations.

Citations :

« Bouger pour le plaisir, pour se dépasser ou tout simplement parce que ça fait du bien, ça n'a pas besoin d'être compliqué! La Journée nationale du sport et de l'activité physique est un moment de prédilection pour inciter la population à bouger pour tirer avantage des bienfaits de l'activité physique sur la santé physique et mentale. C'est l'une de mes priorités de démocratiser l'accès aux activités sportives et de créer des occasions de bouger afin que chaque personne puisse intégrer de saines habitudes de vie à son quotidien, mais il faut rappeler que le choix de bouger part toujours d'une motivation personnelle. Pour cette édition 2025, je souhaite qu'un maximum de Québécoises et de Québécois profitent de cette journée pour sortir dans la nature ou pour découvrir une nouvelle activité sportive! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Liens connexes :

Pour plus d'informations sur la JNSAP : https://www.quebec.ca/journee-nationale-sport-activite-physique

Sport, loisir et plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :



https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]