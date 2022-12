La ministre Charest inaugure la Maison du loisir et du sport : un lieu de rassemblement moderne et adapté pour les organismes provinciaux de loisir et de sport

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a inauguré aujourd'hui la nouvelle Maison du loisir et du sport, à Saint-Léonard, en compagnie de la présidente du conseil d'administration du Regroupement Loisir et Sport du Québec, Mme Johanne Murphy, et de plusieurs représentantes et représentants des organismes provinciaux de loisir et de sport.

Pour l'occasion, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, l'adjoint gouvernemental au Sport, Loisir et Plein air et député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, la députée d'Anjou─Louis-Riel, Mme Karine Boivin-Roy, la présidente du conseil d'administration du RLSQ, Mme Johanne Murphy, ainsi que le premier vice-président du Groupe MACH, M. Pierre-Jacques Lefaivre, étaient également présents.

L'ensemble des fédérations du RLSQ ont emménagé dans les nouveaux espaces à la fin de l'été 2022. Le nouvel immeuble, situé au 7665, boulevard Lacordaire à Montréal, dans l'arrondissement Saint-Léonard, comporte cinq étages et offre des locaux modernes et attrayants à de nombreux organismes provinciaux de loisir et de sport. L'enveloppe budgétaire prévue pour la réalisation de ce projet était de 25 millions de dollars.

La Maison du loisir et du sport, où sont maintenant regroupés quelque 600 employés, pourra poursuivre son mandat en offrant notamment des services partagés professionnels et techniques (services d'administration, juridiques, informatiques et de voyage).

« Un projet qui était attendu depuis longtemps que cette nouvelle et magnifique Maison du loisir et du sport, un projet tellement important pour tout l'écosystème du sport et du loisir québécois! Je souhaite que l'endroit devienne un lieu de rassemblement où règne un fort esprit de communauté, de proximité. Je suis certaine que le fait que tous ces organismes soient regroupés au même endroit fera émerger les meilleures pratiques et les meilleures idées afin d'inciter le plus de Québécoises et Québécois possible à adopter un mode de vie sain et physiquement actif. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué au projet et longue vie à la Maison! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Cette Maison du loisir et du sport est un projet attendu depuis plusieurs années et il s'est maintenant concrétisé. Pour nous tous, c'est une fierté d'accueillir les bénévoles, les travailleuses et les travailleurs dans un environnement lumineux, inspirant et mobilisateur. La qualité des installations reflète la vitalité, le rayonnement et le professionnalisme des organismes résidents. »

Sylvain B. Lalonde, président-directeur général du Regroupement Loisir et Sport du Québec

L'enveloppe de 25 millions de dollars provient du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Le Groupe MACH est propriétaire du terrain et a investi plus de 60 millions de dollars dans la construction du bâtiment qui accueille la Maison du loisir et du sport. Par la suite, le RLSQ lui paiera un loyer, notamment grâce aux subventions gouvernementales.

Le RLSQ effectue présentement une analyse pour l'aménagement et la location d'espaces supplémentaires au cinquième étage dans le but d'accueillir des fédérations additionnelles.

