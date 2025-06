La ministre Charest annonce un investissement de 2,5 M$ pour encourager les Québécois à sortir en plein air

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Afin d'offrir davantage d'occasions de bouger en nature aux Québécois, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,5 millions de dollars pour la mesure Accès Nature. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et l'Association des parcs régionaux du Québec (Parq) ont collaboré pour unir leurs initiatives d'accessibilité au bénéfice des utilisateurs, qui pourront découvrir ou redécouvrir tant les parcs nationaux que les parcs régionaux lorsqu'ils visiteront une région au cours de la prochaine année. Cet investissement vise donc à réduire les coûts d'accès aux parcs nationaux de la Sépaq, tandis que l'entrée devient gratuite pour les parcs régionaux membres de Parq. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de M. Martin Soucy, président-directeur général de la Sépaq, et de M. Pierre Gaudreault, directeur général chez Parq.

Parcs nationaux du Québec

En ce qui concerne la Sépaq, une aide financière de 1 875 000 $ est accordée pour soutenir l'accès aux parcs nationaux en offrant un rabais de 30 % sur 75 000 cartes annuelles qui seront mises en vente à partir du 7 juin. Valide pour une durée de 12 mois, cette carte permet l'admission à l'ensemble des parcs nationaux du Québec, en plus d'offrir de nombreux avantages, comme une nuitée de camping gratuite en semaine, des rabais dans les boutiques et pour l'accès à l'Aquarium du Québec et à l'ASTROLab ainsi qu'une journée gratuite au camping des Voltigeurs, au centre touristique du Lac‑Simon et à celui du Lac‑Kénogami. La vente s'effectuera en ligne sur le site Web de la Sépaq et un système de salle d'attente avec distribution d'un rang aléatoire permettra d'assurer un traitement équitable des personnes intéressées. Cette initiative fait passer le coût avec taxes de la carte annuelle de 91 $ à 63,70 $.

Parcs régionaux du Québec

Accès Nature prévoit également une aide financière maximale de 625 000 $ pour l'organisme Parq afin de permettre l'admission gratuite aux parcs régionaux. Parq estime à 58 000 le nombre d'accès journaliers qui seront offerts à la population. Il est possible de réserver son accès quotidien gratuit dans un des parcs régionaux participants en visitant le site : www.toutlemondedehors.ca.

Citations :

« Développer l'accès à la nature et aux activités de plein air fait partie des grandes priorités de notre gouvernement pour inciter les Québécois à bouger davantage et à adopter un mode de vie actif. En tant que ministre, je ne pourrais demander mieux que de voir nos partenaires s'allier afin de présenter une nouvelle mouture conjointe de la mesure Accès nature, qui met à l'avant-plan nos parcs régionaux et nationaux ainsi que la pratique d'activités de plein air partout au Québec. Je remercie sincèrement nos partenaires de la Sépaq et de Parq pour leur collaboration dans ce projet rassembleur et très apprécié des Québécois! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Sépaq est fière de contribuer à faire bouger la population québécoise en assurant l'accès et la conservation de territoires exceptionnels propices à l'activité physique. Les bénéfices du contact avec la nature ont été démontrés : ils font du bien à la tête, au corps et au cœur des gens. La mesure gouvernementale annoncée, qui facilite l'accès aux parcs nationaux et régionaux, favorise le développement de saines habitudes de vie, tout en faisant découvrir certains des plus beaux territoires québécois. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

« L'été est la saison idéale pour renouer avec la nature et profiter de tout ce que nos parcs régionaux ont à offrir. Grâce à Accès nature, encore plus de Québécoises et de Québécois peuvent découvrir ces lieux exceptionnels sans frais, tout en s'initiant aux bienfaits du plein air, que ce soit en randonnée, à vélo ou sur l'eau. Les parcs régionaux sont une richesse collective : ils offrent des espaces de qualité pour se ressourcer en nature, souvent à deux pas de chez soi! Nous invitons la population québécoise à profiter pleinement d'Accès nature pour bouger dehors cet été. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

75 000 cartes annuelles seront disponibles pour l'accès aux Parcs nationaux du Québec à 30 % de rabais; il en coûtera ainsi aux usagers 63,70 $ plutôt que 91 $ (taxes incluses).

En 2024, la Sépaq a vendu 92 000 cartes annuelles à 30 % de rabais pour l'accès aux parcs nationaux.

En guise de rappel, l'accès aux parcs nationaux et à une foule d'équipement est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins.

Au cours de l'automne 2024 et de l'hiver 2025, Parq a mobilisé 39 parcs régionaux dans 13 régions du Québec. Grâce à Accès nature, 59 736 personnes ont réservé des accès gratuits. De plus, 82 groupes scolaires et communautaires ont profité de l'initiative pour visiter ces espaces naturels.

