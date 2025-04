La ministre Charest annonce plusieurs nominations et renouvellements au conseil d'administration de la Sépaq

QUÉBEC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Mme Isabelle Charest, ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, annonce la nomination de Mme Claudine Roy en tant que présidente du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) de même que celles de Mme Marinella Ermacora et de M. Jean-François Côté à titre de membres indépendants de ce conseil.

Originaire de la Gaspésie, Mme Roy est une femme d'affaires reconnue pour son leadership, son grand dévouement envers sa communauté et son désir de faire du Québec une destination de choix à l'échelle internationale. Forte d'une vaste expérience en entrepreneuriat, dans l'industrie touristique et dans le milieu hôtelier, elle a également su se démarquer dans les secteurs culturel et événementiel. « Son parcours entrepreneurial et ses multiples implications témoignent de sa capacité à allier vision stratégique et impact social. Ses expériences variées et son approche dynamique seront des atouts majeurs pour la Sépaq », a déclaré la ministre.

Mme Ermacora possède quant à elle près de 30 ans d'expérience dans le secteur des technologies de l'information. Son expertise approfondie dans ce domaine clé lui permettra de soutenir les initiatives de la Sépaq destinées à moderniser ses services, à optimiser son efficacité et à répondre aux attentes des visiteurs. Quant à M. Jean-François Côté, il s'est notamment distingué au cours de sa carrière dans les secteurs hôtelier, touristique et événementiel. Ses compétences ne manqueront pas de bénéficier au succès de l'organisation.

La ministre est également heureuse d'annoncer le renouvellement des mandats de Mmes Marie-Christine Lambert et Marie A. Dumontier au sein du conseil d'administration de la Sépaq. Leurs compétences en sciences, en environnement et en gouvernance, jumelées à leur passion pour le plein air, contribuent activement à la mission de conservation et de mise en valeur du territoire de la société d'État.

Mme Charest a tenu à rendre un hommage particulier à M. Vincent Bernier, président sortant du conseil d'administration, pour son engagement et son leadership exceptionnels. « Depuis son arrivée en poste en 2022, M. Bernier a contribué de manière significative au développement de la Sépaq, en lui permettant de poursuivre sa mission avec succès tout en renforçant sa notoriété. Son dévouement a été un facteur clé dans le dynamisme de la société d'État et nous lui sommes profondément reconnaissants pour son travail acharné et sa vision stratégique. »

La ministre a également salué l'importante contribution des deux administrateurs sortants, M. Simon Picard et Mme Louise Lacoursière. « Leur expertise et leur engagement ont été précieux pour la Sépaq, et nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur dévouement et leur apport dans la réalisation de nombreux projets marquants. »

