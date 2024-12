La ministre Charest accorde une aide financière de 1,1 M$ pour soutenir la gestion des réseaux nationaux de plein air et leur géoréférencement

QUÉBEC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce l'attribution d'une aide totalisant 1,1 million de dollars, pour l'année financière en cours, à 11 fédérations de plein air. Celle-ci servira à la mise en œuvre de la gestion des réseaux nationaux de plein air, notamment au géoréférencement des sentiers et des sites d'activités.

Cet investissement découle du volet 2 du Programme d'aide financière aux organismes nationaux de loisir (PAFONL), qui vise à soutenir les initiatives structurantes d'organismes nationaux de loisir dont font partie les fédérations de plein air.

Le géoréférencement est l'un des standards élaborés par les fédérations de plein air dans la gestion de leurs réseaux pour assurer une pratique sécuritaire des activités et une expérience de qualité.

Une information géospatiale uniforme de l'offre de plein air est primordiale. La localisation précise des lieux de pratique permet notamment une amélioration de la connaissance et de l'accessibilité pour les usagers. Ainsi, le gouvernement travaille de concert avec les fédérations de plein air afin de constituer une base de données géoréférencées complète sur les sites et sentiers d'activités de plein air partout au Québec.

Citations :

« Les sentiers et les sites de plein air offrent à la population québécoise et aux touristes la chance de pratiquer un éventail diversifié d'activités aux quatre coins du territoire québécois, tout en étant en contact avec la beauté de ses paysages naturels. Je suis fière que notre gouvernement soutienne des organismes de plein air pour leur permettre d'améliorer l'accessibilité à la pratique dans l'ensemble des régions du Québec, tout en s'assurant de la qualité et de la sécurité de l'expérience. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Le renouvellement de ce financement est essentiel à la poursuite des efforts déployés par les fédérations pour mieux soutenir les gestionnaires de sites et de sentiers de plein air. Responsables d'accueillir les adeptes de plus en plus nombreux, les gestionnaires et leurs équipes sur le terrain pourront continuer d'harmoniser et de bonifier leurs pratiques, tout en bénéficiant de l'expertise des fédérations qui veillent à la qualité et à la sécurité de la pratique des disciplines de plein air dont la régie leur est confiée par le gouvernement. »

Annick St-Denis, directrice générale du Réseau plein air Québec

Faits saillants :

Un réseau national de plein air est un ensemble de sites ou de sentiers de pratique d'activités de plein air ouverts au public, d'ampleur nationale et unis par des critères communs. Ce réseau est élaboré de manière à assurer la qualité et la sécurité de la pratique des activités qui lui sont associées.

Les 11 fédérations qui bénéficieront de ce soutien sont Canot Kayak Québec, Cheval Québec, Eau Vive Québec, la Fédération québécoise de kite, la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, Québec Subaquatique, Rando Québec, Spéléo Québec, Ski de fond Québec, Vélo Québec et Voile Québec.

Les fédérations développent le géoréférencement selon leurs différentes réalités et les besoins de leurs clientèles.

Ces fédérations sont reconnues par le gouvernement du Québec. Cette reconnaissance démontre leur capacité d'encadrer les activités et de fournir les outils nécessaires à la pratique d'activités de plein air en toute sécurité.

Le volet 2 du PAFONL permet une aide financière maximale de 99 000 $ par année par fédération.

Pour en apprendre davantage sur le Programme d'aide financière aux organismes nationaux de loisir.

