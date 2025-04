La ministre Charest accorde un soutien financier de 1,2 M$ partagé entre 10 organismes afin de promouvoir la pratique régulière d'activités physiques et de loisirs actifs

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - Afin de favoriser la pratique régulière d'activités physiques, de sports, de loisirs et de plein air auprès de la population québécoise, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse d'annoncer que 10 organismes recevront le soutien du gouvernement dans le cadre du Programme d'aide financière aux projets structurants d'activités physiques, de sports, de loisirs actifs ou de plein air 2024-2025 (PAFProjets).

L'objectif de ce programme est de susciter l'engagement des organismes dans la réalisation de projets rassembleurs qui permettent la pratique d'activités physiques ou de loisirs auprès de la population québécoise. Le PAFprojets contribue aux objectifs de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge!, qui vise à augmenter la proportion de la population qui pratique un sport ou un loisir durant ses temps libres.

Les 10 projets retenus ont pour but de faire découvrir de nouvelles activités à différentes clientèles et de briser l'isolement, notamment par des camps de vacances spécialisés, des programmes pour les jeunes et les aînés, des formations, des ateliers et des campagnes de sensibilisation. En voici la liste :

Nom de l'organisme Description du projet Montant accordé Fédération québécoise de montagne et d'escalade Camps de vacances en ski de montagne : offrir des camps de vacances de ski de montagne spécialisés pendant les périodes de congé hivernal. La clientèle cible est les jeunes de 10 à 17 ans et les familles. 200 000 $ Face aux vents Découvre ta nature : offrir une sortie de groupe en plein air à proximité des milieux de vie. Le projet vise les classes d'adaptation, les écoles d'éducation aux adultes et les organismes communautaires jeunesse. 44 800 $ Regroupement QuébecOiseaux L'ornithologie, ça marche! : le projet proposé vise à encourager les personnes âgées de 55 à 70 ans à adopter un mode de vie plus actif en intégrant la randonnée ornithologique à leur quotidien. 60 219 $ Fondation des sports adaptés Les skis accessibles à tous : cette initiative permettra d'offrir des services de ski adapté là où ils sont actuellement limités ou absents dans six régions du Québec. 160 000 $ Fédération québécoise des centres communautaires de loisir Quand les petits font bouger les grands : le projet vise à adapter le programme de psychomotricité connu sous le nom de « Parent-enfant » et offert par Le Jardin de Pirouette et Cabriole (JPC) pour que les aînés puissent y accompagner leurs petits-enfants et bouger avec eux. 83 537 $ Réseau Plein Air Québec Bien équipé, bien informé : lancement d'une campagne de communication diffusée dans les boutiques de plein air et les endroits où il est possible de louer ou d'emprunter de l'équipement de plein air pour faire connaître l'offre d'initiation et de formation des fédérations et assurer de premières expériences en plein air agréables et sécuritaires. 104 000 $ AlterGo Événements Programme Inter'Actif : sensibiliser et outiller les parents afin qu'ils puissent soutenir le développement d'habiletés motrices fondamentales pour leurs enfants. 200 000 $ Fédération québécoise d'athlétisme Équipe d'agents de développement régional : développer une offre de services adaptée au milieu et à tous les types de clientèles et élaborer un programme clé en main d'initiation à l'athlétisme. 200 000 $ La Fédération de la voile du Québec Ltée Planche à voile ailée (wing) : développer le curriculum des cours permettant l'accréditation des instructeurs de Wing et celui des cours d'initiation et de développement des habiletés des pratiquants. 57 120 $ Société québécoise de spéléologie Une caverne dans ta cour! : le projet consiste à créer du matériel et des outils pour l'animation d'ateliers portant sur la spéléologie et à mettre en place d'un programme d'animation scolaire. 92 600 $ TOTAL

1 202 276 $

Citation :

« Pour susciter l'intérêt des Québécois envers l'activité physique, le loisir et le plein air, il faut offrir des activités sociales rassembleuses et dynamiques. Grâce à l'aide précieuse des organismes de loisir et des fédérations sportives qui travaillent sans relâche sur le terrain, nous réussissons à promouvoir et à développer leurs domaines respectifs avec le PAFProjets. Les projets retenus sont attrayants autant pour les enfants, les parents et les aînés que pour les personnes qui ont des besoins particuliers. J'ai pu constater personnellement les effets bénéfiques du PAFprojets et j'encourage toute la population à profiter de ces belles occasions pour découvrir de nouvelles activités. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Plein air et du Loisir

