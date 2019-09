La ministre Chantal Rouleau soutient le Théâtre de l'Œil Ouvert

MONTRÉAL, le 29 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom du gouvernement du Québec, annonce un appui financier de 35 000 $ au Théâtre de l'Œil Ouvert pour soutenir le déploiement de sa programmation 2019-2020.

En résidence à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles depuis la saison 2018-2019, le Théâtre de l'Œil Ouvert est devenu la première compagnie de théâtre à s'établir dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), contribuant ainsi à la bonification de l'offre artistique dans l'est de la métropole. Sa programmation prévoit trois pièces de théâtre, quatre spectacles de style cabaret, un court-métrage et un spectacle hommage.

Citation :

« La présence du Théâtre de l'Œil Ouvert à Pointe-aux-Trembles favorise une nouvelle proximité avec les arts où des ponts entre les citoyens, les artistes et les commerces environnants sont créés. Connecté sur la réalité du milieu, il propose aux jeunes et moins jeunes une programmation à leur image qui leur offre une occasion de se rapprocher, d'échanger et de faire partie de ce renouveau artistique. Cet organisme contribue de belle manière à la vitalité culturelle du secteur, notamment en proposant des représentations en plein air, à proximité du fleuve Saint-Laurent. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le soutien financier du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

L'amélioration de la qualité de vie des citoyens est l'une des priorités retenues dans la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal par laquelle le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à consolider une vision commune, intégrée et innovante.

