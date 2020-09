La ministre Chantal Rouleau annonce un soutien à Ville en vert

MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion d'une visite des installations de l'organisme Ville en vert et de leur potager urbain que la ministre ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a confirmé une nouvelle aide financière de 31 202 $, en présence de la directrice de l'organisme, Mme Élyse Rémy. Ce soutien financier, qui s'ajoute à l'aide financière de 62 000 $ octroyée l'an dernier, permettra à l'organisme de poursuivre, lors de la prochaine saison estivale, son projet Fourche et Fourchette.

Un projet qui allie agriculture urbaine et saine alimentation

Fourche et Fourchette est un projet qui a comme objectif l'augmentation de la consommation de fruits et de légumes par les résidents de Bordeaux-Cartierville grâce à la création d'un système alimentaire local, durable et inclusif.

Depuis l'été 2019, des fruits et des légumes sans pesticides ni engrais chimiques sont cultivés dans un potager de 670 mètres carrés situé sur l'ancien terrain des Sœurs de la Providence. Il s'agit d'un projet qui est bien ancré dans son milieu et qui a permis d'offrir à 12 jeunes de la Coopérative d'Initiation à l'Entrepreneuriat Collectif (CIEC) de Bordeaux-Cartierville un premier emploi, tout en leur permettant d'en apprendre davantage sur le maraichage.

Des ateliers sur l'agriculture urbaine et la saine alimentation sont aussi offerts aux résidents du quartier. Enfin, des bénévoles de plusieurs horizons se réunissent au potager pour y travailler tout en bénéficiant du savoir de l'équipe de production.

« Ce que nous avons vécu au cours des 6 derniers mois avec cette crise sanitaire sans précédent nous a tous fait prendre conscience de l'importance d'avoir une plus grande autonomie alimentaire. Cette période difficile a d'ailleurs généré une pression supplémentaire sur les organismes qui viennent en aide aux plus vulnérables de notre société. C'est pour cette raison que je suis heureuse de soutenir un projet de jardin urbain tel que celui proposé par l'organisme Ville en vert. Ce projet est un geste concret pour lutter contre les déserts alimentaires et pour rendre accessible des légumes et des fruits frais à moindres coûts dans le secteur de Bordeaux-Cartierville. Je tiens à saluer les efforts considérables de toute l'équipe en place qui ont rendu possible un tel projet cette année. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Grâce au travail acharné de toute l'équipe d'experts en agriculture urbaine de Ville en vert, les résidents de Bordeaux-Cartierville peuvent accéder à une source de fruits et légumes frais et abordables. L'équipe continue à chercher de nouveaux emplacements afin d'étendre son offre à plus de résidents et d'augmenter la consommation de produits frais tout en continuant de sensibiliser la population aux bienfaits de l'alimentation saine et locale ».

Élyse Rémy, directrice de Ville en vert

Le gouvernement du Québec est le partenaire de Ville en vert dans le cadre de son projet Fourche et Fourchette, qu'il soutient notamment au moyen du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole administré par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Depuis le début de l'été, Fourche et Fourchette a récolté et distribué sous forme de paniers 980 kilogrammes de fruits et de légumes aux résidents du quartier. Cet été, ce sont 45 personnes, dont 17 considérées comme vulnérables, qui ont reçu un panier de fruits et légumes locaux d'une valeur de 20 $ chaque semaine.

12 jeunes de la Coopérative d'Initiation à l'Entrepreneuriat Collectif (CIEC) de Bordeaux-Cartierville on obtenu un premier emploi dans le cadre de ce projet. C'est donc un total de 105 heures de travail qui ont notamment été consacrées à l'entretien du jardin, au transplantage, à l'arrosage et aux récoltes.

Cette année, 25 bénévoles ont participé à l'exploitation du potager pour un total de 320 heures.

Pour en savoir plus sur le projet Fourche et Fourchette, consultez le www.villeenvert.ca/projets/projet-fourche-et-fourchette

