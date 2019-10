La ministre Chantal Rouleau annonce un appui financier au Carnaval des couleurs

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, au nom du gouvernement du Québec, annonce un appui financier de 40 000 $ au Carnaval des couleurs, un événement mettant en valeur la diversité culturelle de Montréal.

Jusqu'au 9 octobre prochain, le Carnaval des couleurs offre une foule d'activités gratuites, dont plusieurs spectacles présentant le talent et le savoir-faire de nombreux artistes et musiciens. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pour cette fête qui se déroule en marge du festival Black & Blue et qui se tient à la Grande-Place du Complexe Desjardins.

« Montréal est une métropole vibrante, dynamique et colorée, qui propose des activités inclusives et rassembleuses tout au long de l'année. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Carnaval des couleurs, un événement qui contribue à la vitalité culturelle et économique de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation verse au Carnaval des couleurs une aide financière de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Par ailleurs, rappelons que dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, le ministère du Tourisme octroie un montant de 120 000 $ à la Fondation Bad Boys Club Montréal pour la réalisation du festival Black & Blue et du Carnaval des couleurs.

