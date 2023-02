La ministre Champagne Jourdain et le ministre Boulet annoncent plus de 346 000 $ pour une formation en soudure robotisée

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, annoncent un investissement de 346 743 $ dans une formation d'avenir en soudure robotisée, qui permettra d'augmenter la productivité des entreprises québécoises.

Grâce à cette formation, 225 travailleurs pourront acquérir de nouvelles compétences à la fine pointe des technologies. La formation sera donnée au Centre de métallurgie du Québec du Cégep de Trois-Rivières, une institution reconnue à l'échelle internationale. Elle permettra aux travailleurs concernés d'apprendre, notamment, la programmation de robots, la sécurité en matière d'opérations robotisées et la gestion de la qualité des processus.

Mené par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec, le projet donnera l'occasion à des entreprises de la Mauricie et de la Chaudière-Appalaches de faire face aux défis de main-d'œuvre en augmentant leur productivité et en rehaussant les compétences de leurs employés.

Citations

« Augmenter la productivité, c'est essentiel pour faire face aux défis liés à la main-d'œuvre. Je suis fière d'annoncer un investissement de plus de 346 000 $ dans une formation en soudure robotisée. C'est une excellente nouvelle qui permettra aussi aux travailleuses et aux travailleurs de rehausser leurs compétences en maîtrisant des technologies d'avenir! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Centre de métallurgie du Québec est reconnu à l'échelle internationale, et c'est une vraie fierté pour la Mauricie de pouvoir compter sur ce pôle d'expertise. Je salue ce projet novateur qui aura des bénéfices tant la productivité que et pour la sécurité au sein des entreprises concernées. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« La transition technologique et numérique du secteur métallurgique québécois est bien entamée et nous savons qu'au cours des trois prochaines années, les entreprises ont l'intention d'accélérer le virage. Cela va engendrer de nouveaux besoins de formation, comme le démontre ce projet qui assurera la formation de 225 personnes. Cette initiative aidera les entreprises de la filière métallurgique à demeurer compétitives sur le marché et à se positionner comme des leaders dans leur domaine. L'investissement dans un robot-soudeur peut s'avérer une solution efficace dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, puisque les soudeurs sont en forte demande en ce moment. »

Marie-France Charbonneau, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec

« Nous sommes fiers de pouvoir mettre à profit l'expertise reconnue du Centre de métallurgie du Québec, qui rend possible la création d'une formation sur mesure visant à soutenir la main-d'œuvre spécialisée et de contribuer ainsi au développement et à la croissance du Québec et des entreprises. »

Gheorghe Marin, directeur général du Centre de métallurgie du Québec du Cégep de Trois-Rivières

Faits saillants

Le soutien financier est accordé dans le cadre du programme

Ambition-Compétences, volet transformation numérique, de la Commission des partenaires du marché du travail, destiné au rehaussement des compétences de la main-d'œuvre en emploi, qui est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

Ambition-Compétences, volet transformation numérique, de la Commission des partenaires du marché du travail, destiné au rehaussement des compétences de la main-d'œuvre en emploi, qui est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. La Commission des partenaires du marché du travail est une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale. Elle participe à l'élaboration de politiques, d'orientations stratégiques et de mesures gouvernementales dans les domaines de la

main-d'œuvre et de l'emploi.

