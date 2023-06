La ministre Champagne Jourdain annonce l'attribution de 1,5 M$ pour la création de trois pôles d'expertise visant à répondre aux transformations du marché du travail

MONTRÉAL, le 19 juin 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 1,5 million de dollars pour la création de trois pôles d'expertise visant à faire face aux transformations du marché du travail.

La transition verte, les transformations technologiques, comme l'intelligence artificielle, et l'information sur le marché du travail dans le contexte des changements démographiques seront au cœur de la réalisation de ces pôles d'expertise. Les pôles vont permettre de mieux comprendre l'impact de ces transformations sur la demande pour certaines compétences ou certains métiers. Ils seront ensuite en mesure de développer des solutions qui tiennent compte des nouvelles réalités, comme des formations ou des outils numériques de partage d'information.

Le pôle d'expertise en information sur le marché du travail favorisera l'implantation d'outils permettant de produire et de communiquer de l'information de qualité pour les employeurs, les travailleurs et les formateurs. Quant aux pôles d'expertise en transformations technologiques et en transition verte, en plus d'assurer une veille, ils détermineront les besoins partagés par tous les secteurs d'activité. Ils assureront aussi le partage des meilleures pratiques et réaliseront des projets conjoints de développement des compétences.

Citations

« Le marché du travail est en plein changement, et les transformations qu'il connaît vont s'accélérer dans les prochaines années. Nous devons nous pencher sur l'impact de ces nouvelles réalités sur les employeurs et les travailleurs. L'annonce d'aujourd'hui permettra la création de trois pôles d'expertise qui favoriseront le partage des connaissances et qui orienteront nos actions en fonction, notamment, des changements climatiques et de l'émergence des nouvelles technologies. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je me réjouis de cette collaboration entre les comités sectoriels de main-d'œuvre et les nouveaux pôles d'expertise. Ces derniers favoriseront la mise en commun des connaissances et des ressources pour relever les défis actuels et futurs du marché du travail. Je suis convaincu que ces initiatives contribueront au développement des compétences, à l'innovation et à la prospérité économique dans des secteurs stratégiques. »

Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail

Faits saillants

Un budget de 250 000 $ par an, pour une durée de deux ans, a été alloué à chacun des trois pôles, représentant ainsi un investissement total de 1,5 million de dollars. Le financement s'inscrit dans le cadre du volet Innovation et connaissance du programme Évolution-Compétences, de la Commission des partenaires du marché du travail.

Les comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) sélectionnés pour chapeauter ces pôles sont les suivants :

le CSMO EnviroCompétences, porteur du pôle d'expertise en transition verte;



le CSMO TECHNOCompétences, pilote du pôle d'expertise en transformations technologiques;



le CSMO PERFORM, dans le domaine de la fabrication métallique industrielle, coordonnateur du pôle d'expertise en information sur le marché du travail, en collaboration avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.

La nouvelle Politique d'intervention sectorielle prévoit la collaboration des CSMO avec ces pôles d'expertise en vue de faciliter le développement et le partage d'expertise dans les domaines ciblés.

Les CSMO, reconnus par la Commission, permettent de mobiliser les partenaires autour d'initiatives répondant à des besoins spécifiques de développement de la main-d'œuvre. Ils suivent une approche paritaire unique au Québec, tout en mettant en commun les ressources d'un même secteur d'activité économique.

